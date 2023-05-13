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民主黨區領袖于金山 華埠服務處啟用

記者劉梓祁／紐約報導
民主黨65區領袖于金山，於12日在華埠怡東商場宣布服務處開幕。(記者劉梓祁／攝影)
民主黨65區領袖于金山，於12日在華埠怡東商場宣布服務處開幕。(記者劉梓祁／攝影)

民主黨65區領袖于金山於12日在華埠怡東商場宣布服務處開幕，將協助選民登記及轉黨和收集群眾意見，多位民選官員和僑團代表到場。

于金山致詞表示， 服務社區是宗旨，也是50年來從未忘記的初衷，儘管時常有人勸他安心享受退休生活、陪伴家人朋友，但他卻在華埠每日的生活中目睹了許多狀況的惡化，比如治安、遊民、大麻店、收容所等，所以為了未來每代的安全及華埠的未來，決定爭取連任並開設服務處。

于金山還說，服務處目前已協助逾700人登記為選民，目標是在本月底達到1000人；此外，很多人並不了解區領袖的性質，其主要功能是義務服務居民街坊，將居民的看法向民主黨黨部、民選官員或政府表達，實為義務公僕；雖然是基層義工，但對民意是非常有效下情上達的渠道。

民主黨65區領袖于金山，於12日在華埠怡東商場宣布服務處開幕。(記者劉梓祁／攝影...
民主黨65區領袖于金山，於12日在華埠怡東商場宣布服務處開幕。(記者劉梓祁／攝影)

今年2月，于金山宣布將繼續參選爭取連任，表示半世紀來目睹了華埠及華人在紐約市的成長，也參與了反對擴大監獄、亞裔暴力，取消特殊高中等抗議，希望繼續協助居民發聲。

紐約中華公所主席曾偉康、台山寧陽會館主席伍健平、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)和市議員利華娜(Carlina Rivera)等人均出席了活動。服務處地址為華埠東百老匯88號怡東商場153室，開放時間為上午9時至下午4時。

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