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通10種語言 曲怡文社區辦公室開幕

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙第17選區州參議員曲怡文，12日舉辦社區辦公室開幕儀式。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙第17選區州參議員曲怡文，12日舉辦社區辦公室開幕儀式。(記者顏潔恩／攝影)

擔任布碌崙(布魯克林)第17選區州參議員的曲怡文(Iwen Chu)，12日舉辦社區辦公室開幕儀式，沿用其「前老闆」、前任州眾議員白彼得(Peter Abbate)服務30多年使用的辦公室；她表示，她的辦公室職員的族裔、背景多元化，加起來會說10種語言，民眾若有問題，可積極前來諮詢。

曲怡文沿用之前白彼得的辦公室，地址為布碌崙漢密爾頓(Fort Hamilton)6605號。

曲怡文感慨道，她的參政生涯從這間辦公室的一處座位開始，未來也繼續在這裡服務；其實該辦公室在兩周前便裝修完畢，但她直到12日才能抽空舉辦開幕儀式，對外宣布，相信職員背景多元化，有助於為眾多選民服務。

曲怡文的選區包括布碌崙日落公園8大道、班森賀、戴克高地(Dyker Height)和巴斯海灘(Bath Beach)等華人群居社區，12日的開幕儀式中有舞獅表演助興；市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)出席了儀式；共和黨籍的州眾議員鄭永佳(Lester Chang)也突然出現，讓曲怡文驚喜。原本是競選對手的鄭永佳與白彼得在競選結束後首次同台活動，看起來並不尷尬，兩人還聊了起來。

曲怡文也感謝各界的支持，包括華人聯合會帶來的舞獅表演、 華人策劃協會布碌崙分會為她準備的橫幅，布碌崙商會則帶來剪綵儀式的紅紗布，給予美好寓意，最後各族裔支持者見證下完成儀式。

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