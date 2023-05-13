馬泰告兩橋豪宅建商與市府案 遭駁回

市議員馬泰去年宣布就曼哈頓下東城兩橋周邊的豪樓建案，控告市府及開發商。(本報檔案照)

曼哈頓華埠 市議員馬泰(Christopher Marte)去年為反對曼哈頓下東城兩橋周邊的豪樓建案，控告市府及開發商，指施工帶來空氣污染和光線遮蔽，會增加居民呼吸道及心血管疾病風險，且違反州法對公民獲取健康生活環境的權利。

曼哈頓最高法院日前駁回了這項訴訟。法官布盧斯(Arlene Bluth)在裁決中寫道，原告擔心的問題實際上並不違反憲法權利，而是生活在紐約市的一部分。她還表示，這個開發項目減少停車位，將鼓勵更多公共交通的使用，是一件好事。這是有關州「綠色修正案」的首例涉及紐市的案件判決。

針對兩橋建案的訴訟聲明指出，房屋開發和建設過程將違反居民獲得清潔空氣和水的憲法權利，因為它將取消一定數量的停車位，增加交通密度和流量，特別是在已經遭受哮喘高發率困擾的有色人種低收入 社區。

訴訟由亞美法律援助處與教育基金(Asian American Legal Defense and Education Fund)聯同市議員馬泰於去年10月提出，是一系列針對具有爭議的兩橋建案訴訟中的一起。該建案包括三座80、69和62層的高層建築，位於櫻桃街(Cherry St.)225號高樓旁。

根據項目文件，開發計畫包括約2775個新單元，其中約694個將定價低於市場價，其中包括專為低收入老年住房劃撥的200個單位；此外，其還將包括新的社區設施空間、零售和室外空間等設施。

過去六年，此開發項目多次在法院審理，法官做出對開發商有利的裁決。根據法庭文件，布盧斯此次裁決的依據是，法院已在四年前對此建案通過了「州環境質量審查法」(SEQR)的評估程序，如今建案細則沒有發生顯著變化，不足以重新分析。

布盧斯表示，她並沒有引用原告參考的「綠色修正案」對訴訟做出裁決，因為法院發現空氣品質擔憂已得到解決，且原告的論點並沒有為其創造實質性基礎；修正案主要是為了讓紐約居民在如廢物轉運站和有毒垃圾填埋場等項目，造成的環境傷害問題上具有法律地位，而不是針對住房。

修正案實為「紐約州權利法案」(New York State Bill of Rights)第一條第19節，規定「每個人都有權享有清潔的空氣、水和健康的環境」，在2021年通過。

馬泰表示，會與律師一同就此決定上訴，上訴將以一個較新的法律為基礎，相信不同法官會有不同看法，會繼續挑戰裁決。