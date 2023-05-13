佛誕節、母親節、慈濟日 三合一祈福14日

慈濟紐約分會於2018年在法拉盛植物園舉辦年度浴佛節，表達唯有人心平和、互助互愛，才是淨土。(慈濟紐約分會提供)

每年5月的第二個周日，為慈濟慶祝「佛誕節．母親節 ．全球慈濟日」三節合一的年度盛事。慈濟基金會(紐約分會)將訂於14日(周日)，在法拉盛 第20小學旁市公園局所屬籃球場，舉辦「浴佛節」慶典活動，該會歡迎有興趣的民眾參與，同為世界祈福。

慈濟紐約分會表示，此次疫情 後擴大舉辦的浴佛節，期盼透過浴佛典禮，啟發人人心中善念，知恩、報恩、利益群生，並承襲證嚴法師呼籲大眾食素，不僅愛生、護生、更有助於預防疾病感染，維護人人的健康平安。

活動除浴佛大典外，也包括弘法利生圖文展、手工藝品義賣、及多種親子遊戲的活動和表演；同時還有各種素刈包、鐵板豆腐、豆皮壽司、素三鮮牛蒡絲、花捲、皮蛋粥、鴛鴦米粉、各式滷味、南洋風紫米糕、甜湯、奶茶等蔬食義賣攤位，旨在鼓勵茹素，愛戶動物，並關愛地球。

慈濟紐約分會執行長蘇煜升表示，當天是佛陀的誕辰紀念日，也是慈濟日和母親節，紐約分會與全球慈濟同步舉辦三節合一的慶典，用最虔誠的心供養佛陀的浴佛大典，藉獻燈、獻花香、獻香湯等體現浴佛的內涵，同時祈求世界變得更好。

紐約慈濟「佛誕節‧母親節‧全球慈濟日」三節合一的聯合慶典，將於14日在法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave.)142-30號舉辦， 上午11時至中午12時為浴佛大典時間，中午12時至下午1時30分，為蔬食義賣、園遊會及表演節目。民眾可致電(718)888-0866諮詢。