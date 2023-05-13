中斷3年 台灣巡禮文化藝術節28日回歸

大紐約區台灣同鄉會於12日在紐約台灣會館舉行記者會，宣布本年度「台灣巡禮文化藝術節」將於28日舉行。(記者高雲兒╱攝影)

因疫情中斷三年的「台灣巡禮文化藝術節」(Passport to Taiwan Festival)，將於本月28日回歸，70餘個台灣特色的小吃和手工攤位將聚集於曼哈頓 聯合廣場(Union Square)與民眾共慶台美傳統周，現場到時還有舞蹈和歌唱可欣賞。

「台灣巡禮」主辦單位大紐約區台灣同鄉會於12日在紐約台灣會館舉行記者會，宣布本年度文化藝術節將於28日舉行。會長廖士敦說，『整個廣場將分為舞台表演、台灣觀光 、社團機構、美食小吃、文創產品、主題展示等項目」。

自2002年開始舉辦的「台灣巡禮」活動是為了慶祝美國國會在1999年所頒訂的台美傳統周(Taiwanese American Heritage Week)而所籌畫，今年將是第19次舉行，考慮到5月是亞太裔傳統月，活動意義更加特別。

作為協辦單位的僑務委員會，今年邀請到國立台灣藝術大學表演藝術學院，華僑文教中心主任陳永豐介紹，「他們將以多樣風情的舞蹈藝術與絲竹和打擊樂為載體，傳遞台灣特有的藝術文化，喚起僑胞心中深處對家鄉的回憶與情感。」

除歌舞外，現場將有超過20個台灣特色小吃攤位。豬血糕、地瓜球、碗粿、烤香腸、蚵仔煎等等許多在市面上鮮少有店家販售的台灣食品可讓民眾一飽口福。著有「Foods of Taiwan」一書的美國作家韋凱琳( Kathy Erway)也將到現場跟大家分享她的寫作過程並將會親筆簽名給購買書的讀者。

手工藝品攤位方面，會有老師帶領民眾一起製作台灣味的物品。而蔡英文總統造訪的台灣雜貨店雲海，還有台灣低塑包裝的沐浴品牌等等都會在現場設點推廣。Talking Taiwan Podcast也將會在現場收音，與民眾一起共同製做節目。

「台灣巡禮」為民間所發起的活動，經費來自捐款及現場販售收入。民眾可捐款支持，支票 抬頭寫 TAANY寄到 Passport to Taiwan， 137-44 Northern Blvd， Flushing， NY 11354 。

本年度的活動時間是5月28日(周日)12時至5時，地點：曼哈頓聯合公園北側廣場(17 St, Park & Broadway間)，更多信息可查詢網站www.p2tw.org。