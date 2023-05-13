我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支票詐欺拒付款 南加華人遇惡房客

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

中斷3年 台灣巡禮文化藝術節28日回歸

記者高雲兒╱紐約報導
大紐約區台灣同鄉會於12日在紐約台灣會館舉行記者會，宣布本年度「台灣巡禮文化藝術節」將於28日舉行。(記者高雲兒╱攝影)
大紐約區台灣同鄉會於12日在紐約台灣會館舉行記者會，宣布本年度「台灣巡禮文化藝術節」將於28日舉行。(記者高雲兒╱攝影)

因疫情中斷三年的「台灣巡禮文化藝術節」(Passport to Taiwan Festival)，將於本月28日回歸，70餘個台灣特色的小吃和手工攤位將聚集於曼哈頓聯合廣場(Union Square)與民眾共慶台美傳統周，現場到時還有舞蹈和歌唱可欣賞。

「台灣巡禮」主辦單位大紐約區台灣同鄉會於12日在紐約台灣會館舉行記者會，宣布本年度文化藝術節將於28日舉行。會長廖士敦說，『整個廣場將分為舞台表演、台灣觀光、社團機構、美食小吃、文創產品、主題展示等項目」。

自2002年開始舉辦的「台灣巡禮」活動是為了慶祝美國國會在1999年所頒訂的台美傳統周(Taiwanese American Heritage Week)而所籌畫，今年將是第19次舉行，考慮到5月是亞太裔傳統月，活動意義更加特別。

作為協辦單位的僑務委員會，今年邀請到國立台灣藝術大學表演藝術學院，華僑文教中心主任陳永豐介紹，「他們將以多樣風情的舞蹈藝術與絲竹和打擊樂為載體，傳遞台灣特有的藝術文化，喚起僑胞心中深處對家鄉的回憶與情感。」

除歌舞外，現場將有超過20個台灣特色小吃攤位。豬血糕、地瓜球、碗粿、烤香腸、蚵仔煎等等許多在市面上鮮少有店家販售的台灣食品可讓民眾一飽口福。著有「Foods of Taiwan」一書的美國作家韋凱琳( Kathy Erway)也將到現場跟大家分享她的寫作過程並將會親筆簽名給購買書的讀者。

手工藝品攤位方面，會有老師帶領民眾一起製作台灣味的物品。而蔡英文總統造訪的台灣雜貨店雲海，還有台灣低塑包裝的沐浴品牌等等都會在現場設點推廣。Talking Taiwan Podcast也將會在現場收音，與民眾一起共同製做節目。

「台灣巡禮」為民間所發起的活動，經費來自捐款及現場販售收入。民眾可捐款支持，支票抬頭寫 TAANY寄到 Passport to Taiwan， 137-44 Northern Blvd， Flushing， NY 11354 。

本年度的活動時間是5月28日(周日)12時至5時，地點：曼哈頓聯合公園北側廣場(17 St, Park & Broadway間)，更多信息可查詢網站www.p2tw.org。

曼哈頓 支票 觀光

上一則

馬泰告兩橋豪宅建商與市府案 遭駁回

下一則

佛誕節、母親節、慈濟日 三合一祈福14日

延伸閱讀

曼哈頓續推徵堵車費案 MTA承諾提供優惠 司機仍不買帳

曼哈頓續推徵堵車費案 MTA承諾提供優惠 司機仍不買帳
前陸戰隊員鎖喉遊民 將被控過失殺人

前陸戰隊員鎖喉遊民 將被控過失殺人
跳舞直播被整改 主播：不給「擦邊」誰來消費？

跳舞直播被整改 主播：不給「擦邊」誰來消費？
紐約客談／人口凋零 華埠應設法吸引居民

紐約客談／人口凋零 華埠應設法吸引居民
周末好去處／兒童博物館 共慶母親節

周末好去處／兒童博物館 共慶母親節

熱門新聞

31歲谷歌高級軟件工程師，雀兒喜總部跳樓身亡。(取自谷歌地圖)

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

2023-05-05 13:15
一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡；圖為事發現場。(讀者提供)

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

2023-05-10 16:28
尼利被鎖住喉嚨的視頻截圖。(取自推特)

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

2023-05-05 09:14
抗議者擋住行進間的地鐵。(截自推特)

紐約非裔遊民遭扼喉身亡 抗議者跳軌逼停地鐵

2023-05-07 11:08
紐約市計畫向上州輸送庇護客以緩解壓力。圖為庇護客抵達紐約市。(Getty Images)

紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來

2023-05-08 07:48
布碌崙六家店鋪護牆一起倒塌，包括一家中餐館。（「中國鍋」店主林女士提供）

布碌崙六家店鋪護牆一起倒塌 包括一家中餐館

2023-05-08 18:52

超人氣

更多 >
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
買房碰上這五個問題 不值得買

買房碰上這五個問題 不值得買
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了