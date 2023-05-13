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亞裔律師協會 17日起恢復免費諮詢

記者劉梓祁╱紐約報導
紐約亞裔律師協會宣布恢復舉辦月度華埠免費法律諮詢服務。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約亞裔律師協會宣布恢復舉辦月度華埠免費法律諮詢服務。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約亞裔律師協會(Asian American Bar Association of New York)日前在曼哈頓華埠召開記者會，宣布將於5月17日恢復舉辦月度華埠免費法律諮詢服務，為華人居民提供各個領域的法律諮詢，包括住房、就業、勞工和家事等。

律師協會執行董事陳家揚律師(Yang Chen)表示，從2015年開始舉辦的公益法律諮詢服務旨在為英語能力有限的亞裔居民提供專業的司法資源，因為許多人由於語言等問題，在獲取關於法律程序和信息資源方面存在障礙；作為紐約市擁有成員最多的律師協會，有許多律師願意義務回饋社區，幫助華人社區了解自身權利和維護方式。

陳家揚還說，屆時現場會有能用粵語和普通話交流的律師，以及志願者在文化和語言上提供幫助，每個到場諮詢者將有20至30分鐘的時間，若問題無法被解答，會有專人將他們轉介至其他專業律師處；此外，皇后區和布碌崙(布魯克林)的免費法律諮詢服務也在計畫當中。

同時出席記者會的還有市議員馬泰(Christopher Marte)、州眾議員李榮恩辦公室社區聯絡員葉海帆(Fannie Ip)、民主黨65D區領袖于金山和紐約中華總商會董事長梅犖生等。

免費法律諮詢訂於5月17日，時間為晚上6時30分至8時30分，地點在華埠孔子大廈一樓交誼廳，地址為包厘街(Bowery)33號。

華埠 亞裔 華人

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