交通團體示威 紐約市限速 應允市府自行設置

交通維權組織與多位民選官員舉行集會，呼籲州議會允許紐約市自設限速。(記者劉梓祁／攝影)

交通維權組織「家庭街道安全」(Families for Safe Streets)與「交通替代」(Transportation Alternatives)11日在紐約市 政廳(City Hall)前舉行集會，要求州議會通過立法，允許紐約市自行設定街道行車限速，讓車輛放慢速度，減少交通事故傷亡。

州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)此前提案，擬授權市府在管轄範圍內自由調整速度限制，並將最低速限降至20哩；不過，改提案未能納入新財年預算 ，遭到交通維權組織批評。

「交通替代」執行總監哈里斯(Danny Harris)表示，為了挽救市民生命，紐約市必須要有權力設置自己的限速標準，因為超速行駛比醉酒和分心駕駛造成更多人死亡，特別是對於生活在貧困社區的行人和使用單車出行的人而言。

「家庭街道安全」創辦人Amy Cohen之子Sammy Cohen Eckstein在交通事故中喪生，霍伊曼的提案就以「Sammy」命名；她說，自十年前兒子被一名超速行駛的司機撞死以來，多人一直在為降低紐市的限速標準而奮鬥；「人們急需類似法律，希望州議會成員努力，在當前任期內完成此事。」

霍伊曼表示，以「Sammy」為名提案不僅是為了紀念，也是為了爭取更安全的街道以及肯定背後許多家庭在交通安全方面所做的努力，因為他們在將痛苦轉化為準則；紐約交通對於行人、騎車者和推嬰兒車的父母十分危險，但卻只有州府能控制速度限制，是不可接受的。