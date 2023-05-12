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新冠緊急狀態結束 免費檢測、疫苗 公立醫院續供

記者顏潔恩／紐約報導
聯邦宣布解除新冠緊急狀態，紐約市公立醫院將持續為市民提供免費新冠檢測和疫苗接種。(市長辦公室提供)
聯邦宣布解除新冠緊急狀態，紐約市公立醫院將持續為市民提供免費新冠檢測和疫苗接種。(市長辦公室提供)

隨著聯邦政府宣布結束新冠疫情公共衛生緊急狀態及國家緊急狀態，紐約市衛生局11日發布聲明，表示儘管紐約市民獲得部分服務的途徑會有所變動，但當局與市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)將確保民眾持續獲得新冠相關服務，包括提供免費核酸檢測、快篩和疫苗接種，有需要的民眾善加利用。

緊急狀態結束後，居家新冠檢測盒的數量將不再無限供應，民眾可在超過250個地點索取，直到供應完畢為止，民眾可瀏覽nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page查詢詳情；此外，保險公司不再需要每月承擔八次免費檢測，聯邦政府此前發送的免費檢測盒計畫也會結束，醫療補助計畫(Medicaid，白卡)將繼續涵蓋新冠測試費用到至少2024年9月。

不過，無論移民身分、或是否有保險，免費的PCR和快篩將會在市公立醫院系統旗下的11個地點、以及Gotham Health診所繼續提供，需提前預約；而為新冠設立的熱線電話將持續營運，助民眾獲得市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)的照護，以及治療長新冠(Long COVID)所需資源等。

市府表示，新冠疫苗仍是預防病毒擴散的最佳途徑，因此設立的網站NYC Vaccine Finder也會持續經營，民眾可憑此找到合適的接種站，費用全免，確診者若需Paxlovid等口服藥也可通過網站查詢詳情；最後，聯邦、州府和市府承諾繼續追蹤並公布新冠病毒的相關情況，如住院數據、變種病例、以及最新的學術研究等。

「我們終於攜手走到了今天」，市衛生局局長長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，緊急狀態雖結束，不過新冠疫情卻依然存在，過去三年部署的應對策略一如既往地重要；他強調疫苗接種的重要性，戴口罩也依然很有用，特別是傳播率出現反彈的時候。

「檢測和治療也將通過我們的衛生系統，隨時提供給社區」，他說，爭取在永久性戰勝新冠疫情的同時，市府也不間斷提供更多的救生資源。

聯邦宣布解除新冠緊急狀態，紐約市公立醫院將持續為市民提供免費新冠檢測和疫苗接種。...
聯邦宣布解除新冠緊急狀態，紐約市公立醫院將持續為市民提供免費新冠檢測和疫苗接種。(市長辦公室提供)

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