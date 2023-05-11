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班森賀華社代表 訪市警62分局

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀華社代表訪問市警62分局，加強社區與警方的聯繫。(記者胡聲橋 / 摄影)
班森賀華社代表訪問市警62分局，加強社區與警方的聯繫。(記者胡聲橋 / 摄影)

布碌崙華人社區服務中心攜手海灣公園大道(Bay Parkway)華商會、聯合亞美聯盟(UA3)，10日前往市警62分局，了解當前社區的治安情況，與分局警員探討警民合作，並一道慶祝母親節；州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長莊文怡出席活動。

62分局局長劉志強(Eddie Lau)表示，現在轄區總體治安情況有好轉；今年初，入室搶劫案非常猖獗，但現在案發率已大幅下降。不過，現在偷車案數量卻急劇上升，耗費了大量警力。至於身份盜竊，劉志強說，作案者許多都在外地，甚至外國，連他自己都接到過詐騙電話和信息，「連警察都敢騙」。

布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福向警局說明了社區關切的一些問題，比如公園內始終存在的賭博問題，天氣轉暖，賭博問題也會更加突出。海灣公園大道(Bay Parkway)華商會會長李志波再次提到商店內盜竊的現象，認為這種小偷小摸的問題仍沒有恢復到新冠疫情前的狀況。他們希望警局能重點關注這些問題。

劉志強說，他上任後強調對犯罪現象不手軟，要求警員盡量把嫌疑人帶回警局，做筆錄和口供，不要怕辛苦；他還鼓勵警員多到社區巡邏，多到街頭執勤，從而對罪犯產生更大的威懾作用。他希望與社區有更多互動，也希望居民能向警方提供更多線索。

班森賀華裔代表還在62分局與男女警員一起慶祝了母親節，感謝母親的付出，並為母親們送上節日祝福。布碌崙華人社區服務中心執行總監吳燕珊、英雄警探劉文健的父母劉偉棠和李秀燕等參加了當天的活動。

布碌崙 華人 母親節

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