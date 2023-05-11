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馬來西亞旅美聯誼會 籲僑民勿涉別國政治

記者高雲兒／紐約報導
馬來西亞(旅美)聯誼會於10日舉行記者會，告誡持馬來西亞護照的在美民眾切勿參與他國政治。(記者高雲兒／攝影)
馬來西亞(旅美)聯誼會於10日舉行記者會，告誡持馬來西亞護照的在美民眾切勿參與他國政治。(記者高雲兒／攝影)

馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)10日舉行記者會，表示上月蔡英文訪美記者會上，一自稱代表馬來西亞僑團发言的女性，無法代表聯誼會；聯誼會藉此告誡持馬來西亞護照的在美民眾，切勿參與他國政治，因此事違反馬來的法律，若回國會被追查。

當3月底蔡英文過境訪美時，紐約諸多社團分成兩派，表示支持或反對蔡英文的到來；聯誼會說，當時一位馬來西亞女性，稱其代表馬來西亞僑團，出席帶有政治目的性的活動。後蔡英文訪美事件持續發酵，支持和反對人士甚至在蔡英文下榻酒店處發生肢體衝突。

馬來西亞(旅美)聯誼會董事會主席邦君雄稱，該事件經過媒體報導後，他多次接到馬來西亞內政部門打來的電話，因此決定舉辦記者發表會澄清此事。他首先表示，為保護馬來西亞(旅美)聯誼會會員，這位自稱代表馬來西亞僑團的女性無法代表聯誼會，其出席的任何他國政治活動亦與聯誼會無關。

他稱，因為馬來西亞不承認雙重國籍，所以在美的25萬馬來西亞籍僑民家庭有95%都持有馬來西亞護照，也就意味著屬於馬來西亞國人；而根據當前馬來法律，公民參與他國政治活動是不合法的。

邦君雄特別強調，「馬來西亞內政有關部門會關注大馬僑民在紐約的活動，(比如)是否違反國家憲法，違反者回國可能被問詢」。因此他再三告誡馬來西亞公民切勿參與他國政治活動，「自由是有限度的」。

他最後表示，馬來西亞公民切勿隨意將自身姓名和相片隨意上傳網絡，以免被有心人利用用於其他目的，導致最後無法回鄉。

蔡英文 內政部

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