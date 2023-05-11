訪至孝篤親公所 馬泰：將堅持華埠監獄原址改建

市議員馬泰10日拜訪華埠紐約至孝篤親公所。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓 第一選區市議員馬泰(Chris Marte)10日拜訪華埠 紐約至孝篤親公所，與公所成員回顧上任一年半內所做工作，表示若成功連任，將繼續改進和完成自己提出的各項計畫，並繼續呼籲將曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Complex)原址改造為新的城區監獄，而非拆除重建。

馬泰表示，上任至今17個月，他不僅將辦公室設在東百老匯 65號的一層，方便居民到訪，同時也一直在和市府就衛生和街道清潔做溝通，且成功推動了農曆新年假期決議案的通過和爭取到1500萬元支持社區；近期華埠及周邊有諸多建築發生火災，自己在早前與樓宇局(DOB)代表檢查了每一個著火建築，以確保相似意外更少發生。

至孝篤親公所主席陳藝文向馬泰提出了關於地產稅和治安的擔憂，馬泰表示，目前市府正在就地產稅改革做出提議，希望未來曼哈頓地區的稅率可以降低至合理水平，自己也將和市財政局(Department of Finance)合作，為業主爭取利益；此外，會繼續和市警與市長辦公室合作，為提升治安和處理心理健康危機尋找方法，並分配更多資金予社區組織用於提升安全。

馬泰還說，若成功連任，會繼續推進柏路(Park Row)重開、雙語路牌和鷹架安全性檢查等計畫。