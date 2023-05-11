我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

訪至孝篤親公所 馬泰：將堅持華埠監獄原址改建

記者劉梓祁／紐約報導
市議員馬泰10日拜訪華埠紐約至孝篤親公所。(記者劉梓祁／攝影)
市議員馬泰10日拜訪華埠紐約至孝篤親公所。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓第一選區市議員馬泰(Chris Marte)10日拜訪華埠紐約至孝篤親公所，與公所成員回顧上任一年半內所做工作，表示若成功連任，將繼續改進和完成自己提出的各項計畫，並繼續呼籲將曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Complex)原址改造為新的城區監獄，而非拆除重建。

馬泰表示，上任至今17個月，他不僅將辦公室設在東百老匯65號的一層，方便居民到訪，同時也一直在和市府就衛生和街道清潔做溝通，且成功推動了農曆新年假期決議案的通過和爭取到1500萬元支持社區；近期華埠及周邊有諸多建築發生火災，自己在早前與樓宇局(DOB)代表檢查了每一個著火建築，以確保相似意外更少發生。

至孝篤親公所主席陳藝文向馬泰提出了關於地產稅和治安的擔憂，馬泰表示，目前市府正在就地產稅改革做出提議，希望未來曼哈頓地區的稅率可以降低至合理水平，自己也將和市財政局(Department of Finance)合作，為業主爭取利益；此外，會繼續和市警與市長辦公室合作，為提升治安和處理心理健康危機尋找方法，並分配更多資金予社區組織用於提升安全。

馬泰還說，若成功連任，會繼續推進柏路(Park Row)重開、雙語路牌和鷹架安全性檢查等計畫。

曼哈頓 華埠 百老匯

上一則

慈濟愛心健康日 21日布碌崙94小學義診

下一則

馬來西亞旅美聯誼會 籲僑民勿涉別國政治

延伸閱讀

曼哈頓擁堵費 「低收入」車主有折扣

曼哈頓擁堵費 「低收入」車主有折扣
華埠發生劫車案 受害人被拖行上百呎

華埠發生劫車案 受害人被拖行上百呎
查獲非法文物倒賣 白艾榮歸還中國隋唐石雕

查獲非法文物倒賣 白艾榮歸還中國隋唐石雕
屋崙警局與台山社安隊 聯合巡邏華埠

屋崙警局與台山社安隊 聯合巡邏華埠
華埠商戶感謝巡邏隊義工：治安變好了

華埠商戶感謝巡邏隊義工：治安變好了

熱門新聞

31歲谷歌高級軟件工程師，雀兒喜總部跳樓身亡。(取自谷歌地圖)

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

2023-05-05 13:15
尼利被鎖住喉嚨的視頻截圖。(取自推特)

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

2023-05-05 09:14
抗議者擋住行進間的地鐵。(截自推特)

紐約非裔遊民遭扼喉身亡 抗議者跳軌逼停地鐵

2023-05-07 11:08
紐約市計畫向上州輸送庇護客以緩解壓力。圖為庇護客抵達紐約市。(Getty Images)

紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來

2023-05-08 07:48
一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡；圖為事發現場。(讀者提供)

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

2023-05-10 16:28
惠康西藥房已於4月20日結束營業。(記者胡聲橋／攝影)

紐約布碌崙2亞裔藥房老闆 涉醫療詐欺近3千萬

2023-05-03 12:52

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑
孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹
星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠