集會悼殉職同行 打工人正義聯盟籲安全保障

一輛插有百合花的電動車旁放有葉宜傑遺像及林星龍畫像。(記者劉梓祁／攝影)

「App 打工人正義聯盟」(Justice for App Workers)10日在曼哈頓聯合廣場(Union Square)舉行悼念儀式，緬懷在遞送外賣、駕駛網約車 等過程中遇害的人士，其中包括2月布碌崙(布魯克林)貨車撞人案中離世的葉宜傑和兩年前被撞身亡的華人 林星龍(Xinglong Lin, 音譯)，並要求政府及企業為工人提供基本保護。

組織者在現場搭建悼念花壇，並將15位逝者的畫像或遺像成排擺放，供到場者紀念和留下花束；同時有一輛插有百合花的電動車停在一旁，車前放有葉宜傑遺像及林星龍畫像。儀式進行期間，人們高聲朗讀死者的名字，望喚起社區對工人安全問題的關注。

葉宜傑和林星龍同為外賣郎，葉宜傑作為家庭支柱的單親爸爸，在月前遭到被疑似精神病患嫌犯蘇文(Weng Sor, 音譯)駕駛貨車撞亡，身後留下三個孩子；林星龍2021年在皇后區準備送餐時，被一名女子駕駛的速度過快車輛捲入輪下，傷重不治。

正義聯盟領導者之一Adalgisa Payero表示，悼念不僅是為了緬懷逝者和安撫其家人，也是為了讓人們了解工人惡劣的工作環境，其常與血腥、暴力和災禍相伴，但政府和平台卻沒有做出足夠的行動，去保證每個工人都能安全到家。

網約車司機組成的獨立司機工會(IDG)華人司機召集人林境盛表示，紐約治安和交通狀況混亂，違規違法行為時有發生，因此作為必要服務人員的共享經濟打工者需要更好的保護和照顧，否則每個工作日都可能成為其人生最後一日。