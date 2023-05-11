紐約客談／桑托斯醜聞 動搖公眾信任

國會造假議員桑托斯的「系列劇」，自去年12月被紐約時報 曝露以來便一路發酵，桑托斯不僅在學歷、職業經歷、競選資金上涉嫌欺騙或造假，匪夷所思的是就連血統與母親死因也同樣生編硬造：他謊稱自己有猶太血統，先祖受到大屠殺影響，母親則死於九一一 恐襲事件，將反猶屠殺以及九一一都作為自我販賣的加值品。

但儘管如此，桑托斯似乎都未受到嚴重的後果，他成為媒體追逐的重心，無視部分議員及選民譴責嚴厲抗議而追求連任，此次司法部控13罪，多數共和黨領袖表示靜待結果，不要求他辭職，就像一場皇帝的新裝的表演：大家都知道他在上串下跳地撒謊，但也只能觀戲。

黨內的不作為無疑會令大眾與更多年輕人對政治以及公共服務失去信心，根據統計，美國人民對於政府正在做正確的事的比率正在連年減少，到2022年僅20%民眾持這樣的觀感。

但桑托斯一案，更重要的是體現了當今美國政治體系的問責與監督問題，當一名議員通過民選上台，即使他有無數醜聞，甚至如桑托斯一樣，已經承認部分的造假行為，但出於兩黨生態政治考量等各類複雜因素，若非自己辭職，事實上他很難被趕下台。

另一方面，近年來對新聞媒體本身喪失的信任，以及社區媒體和傳統媒體的式微，也使得對於政治人物的調查以及監督力更為羸弱，多家媒體在事後核實發現，長島 一家右派當地報紙早在去年9月就報導了當時還是候選人的桑托斯，就財務狀況疑有欺騙行為，報導卻在當時無人問津，兩個月後，桑托斯也在普選中贏得了這一席位。