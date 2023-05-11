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法拉盛便利店 3個月遭同一批人搶2次

記者高雲兒／紐約報導
Sophia Deli & Grocery處繁忙路口，店內光顧人數不少。(記者高雲兒／攝影)
Sophia Deli & Grocery處繁忙路口，店內光顧人數不少。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛範圍內的一家便利店三個月遭同一夥人搶劫，損失金額高達7000元，同一條街的藥店和手機店也在今年遭遇搶劫，社區安全讓人擔憂，亞裔社區人士對此表示不可接受，呼籲109分局增加更多警力巡邏。

根據警方消息，位於緬街57-01號的Sophia Deli & Grocery於2月4日凌晨2時40分遭到兩名男子搶劫，一名男子亮出刀子，另一名男子趁機搶走1000元；但令韓裔店主申Peter沒想到的是，短短3月之後的本月7日，該二人於凌晨持槍再次「光臨」，他們推倒了店員、砸壞抽屜，取走6000餘元現金揚長而去。

雖然金錢有所損失，但是更讓申Peter擔憂的是店內店員和顧客的安全。尤其在第一次報警後，警探進行初步了解情況後，聲稱會在幾日後派出109分局警力到店內詢問，「但是他們沒有來」。本月前幾日的搶案發生後，店家稱被109分局告知警力不夠，出警的是111分局警察

亞裔投票聯盟(AAVA)針對這兩次搶案於10日在便利店門口召開記者會。聯盟主席朴容范表示，這兩起在便利店發生的搶案並不是個別事件，僅在剛剛過去的三個月裡，和便利店相隔數十步的藥店和手機店都遭搶劫，他表示受損最嚴重的手機店因沒有庫存直接倒閉。

第7社區委員會成員希爾茲(Kevin Shields)表示警察應該多隊巡邏，增加和民眾以及店家的聯繫；朴容范表示，將會聯繫109分局、市議員黃敏儀、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)和國會眾議院孟昭文來共同商討提升當地安全。

黃敏儀此前表示，她一直在為109分局申請更多警員。針對此事，她的辦公室已經聯繫了該店店主，並協助該店和警方溝通，之後會持續關注此案進展。店主申Peter最後說，他將花費8000元升級店內安保系統，「客人進內要摁門鈴，否則無法進入」。

亞裔投票聯盟(AAVA)針對韓裔便利店兩次搶案於10日在便利店門口召開記者會。(...
亞裔投票聯盟(AAVA)針對韓裔便利店兩次搶案於10日在便利店門口召開記者會。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛便利店三個月兩次遭搶，亞裔投票聯盟(AAVA)呼籲增加警力。(記者高雲兒／...
法拉盛便利店三個月兩次遭搶，亞裔投票聯盟(AAVA)呼籲增加警力。(記者高雲兒／攝影)
被搶犯砸壞的帶鎖抽屜。(記者高雲兒／攝影)
被搶犯砸壞的帶鎖抽屜。(記者高雲兒／攝影)

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