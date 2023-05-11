慈濟愛心健康日 21日布碌崙94小學義診

由佛教慈濟基金會紐約分會主辦的慈濟愛心健康日將於21日舉辦。(記者顏潔恩╱攝影)

由佛教慈濟基金會紐約分會主辦、一年一度的慈濟愛心健康日，將於21日(周日)在布碌崙 (布魯克林)的94小學舉辦，近20位醫師提供義診，現場還有免費的各科篩檢 、洗牙、針灸、配眼鏡等服務，呼籲有需要的民眾把握好時機。

該活動獲得日落公園第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)辦公室、94小學的支持，布碌崙慈濟聯絡點負責人雷佩玲、慈濟紐約分會人醫會的牙科召集楊廉、亞美醫師協會(CAIPA)也派出代表張維建醫生、以及94小學的校長蔣莎樂(Cristina Gonzalez)10日舉辦記者會，表示這是慈濟首次與當地學校合作，有了更大的活動空間服務有需要的人。

屆時提供的免費服務包括中醫治療、針灸、復健和物理治療、牙科保健，其中有口腔衛生教育、口腔癌篩檢、洗牙、以及健康篩檢項目；此外，兩輛行動眼科醫療車將帶來驗光和配眼鏡服務，為各年齡段的人免費提供儀器檢查、醫生診斷、配眼鏡等一站式的醫療服務，同天就可取得，不過名額有限、先到先得。

除此之外，民眾也可向免費獲得醫療諮詢，包括一般內科、心臟科、肺科、家庭科、腸胃科、血液腫瘤科、疼痛科、過敏與免疫學、心理健康及營養諮詢等；以上服務尤其歡迎低收入 、無健保、無證移民，現場也有中文、西語的翻譯員，幫助當事人與醫生溝通，民眾無需擔憂語言障礙。

愛心健康日將於21日舉行，掛號時間是早上9時至下午2時、服務則在上午10時至下午2時30分間進行，地點是94小學，地址是布碌崙6大道5010號；諮詢詳情可撥(718) 888-0866、(917) 909-0682，或瀏覽www.tzuchi.us/ny。