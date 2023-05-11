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布碌崙首家華策會老人中心開張

記者顏潔恩╱紐約報導
華人策劃協會布碌崙分會9日為位於布碌崙開張的首間老人中心，舉辦剪綵儀式。(讀者提供)
華人策劃協會布碌崙分會9日為位於布碌崙開張的首間老人中心，舉辦剪綵儀式。(讀者提供)

華人策劃協會布碌崙分會9日啟動其在布碌崙(布魯克林)的首間老人中心，多名民選官員出席祝賀；儘管在布碌崙成立已久，但華策會長久以來僅提供社區服務，直到長者的需求明顯激增，因此決定設置老人中心專注提供對應服務。

華策會總裁兼執行長何永康(Wayne Ho)介紹，華策會在紐約市共有35個服務地點，過去44年以來在布碌崙擴展影響力，也通過各界的幫助如市議員、州立法者、當地企業、以及社區民眾等，為當地亞裔服務，由衷感謝他們長期以來的貢獻。

他也特別提到市老人局局長花若蘭(Lorraine Cortés-Vázquez)，在其推動下，華策會從一個提供長者服務的機構，進化成提供全面服務的老人中心，「我們很幸運迎來華策會在布碌崙第一所老人中心，可以繼續為需要的老人提供熱食、社會公共福利服務、入籍課程等。」

布碌崙分會主任梅兆波說，華策會目前已有300多名長者會員，等待名單上還有400人申請入會，說明社區對老人中心的需求很大；「很高興能夠迎來這間老人中心」，也希望未來有更多、更好的發展計畫。

當日剪綵儀式在8大道4101號的長者中心內舉行，多名民選官員特意出席支持，包括市老人局副局長Anya Herasme、布碌崙副區長Kim Council、國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、州參議員曲怡文、郭納德(Andrew Gounardes)、以及市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)等人。

Anya Herasme發言時提到，全市共300多家老人中心，每個都確保在社區內為需要的人提供最貼切的服務，「無論是歌舞表演、生日派對、還是會員享用的食物，都爭取做到最好」，除支持文娛活動外，也會致力於推動個案協助、福利和權益、藝術和計算機課程等。

老人中心 布碌崙 福利

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