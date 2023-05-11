首屆紐約甌越文化節 5/28法拉盛凱辛娜公園舉辦

首屆紐約甌越文化節將在紐約法拉盛舉辦。（記者鄭怡嫣╱攝影）

北美亞裔共創會日前宣布，由其與市議員黃敏儀辦公室共同主辦、多個僑團及組織協辦的「首屆紐約甌越文化節」，將於5月28日在法拉盛 凱辛娜走廊公園(Kissena Corridor Park)登場，以多個板塊全方位展現甌越及中華文化，促進美中民間交流，現場還有攝影 及繪畫比賽、表演及各個攤位展示，歡迎民眾參加。

亞創會主席黄晟、副會長及活動總指揮陳志斌介紹，甌越文化作為中華傳統文化的重要分支，有其獨特的風韻和價值，此次活動將以非物質文化遺產、農耕文化、民俗文化、民間工藝品、地方曲藝等版塊，展現甌越及中華文化，也望借助此次活動促進美中民間交流，以及紐約與法拉盛社區的經濟發展。

據悉，五米長包含近300多位人物的中國樂清首飾龍，連同細紋刻紙、黃楊木雕、甌塑、貝雕、沙書、勾繡為主的近百項代表性項目和作品，也將首次走出國門集中亮相紐約，為廣大市民帶來全方位、沉浸式的嶄新體驗。

市議員黃敏儀、紐約中美商會創會會長林敏芝、亞創會共同主席沈珺、副主席翁銀壯及余建等出席致詞。

甌越文化節將於5月28日(周日)上午10時至下午8時間，在位於法拉盛緬街植物園 對面、45大道交交寇頓街(Colden St.)街的凱辛娜走廊公園舉辦，繪畫比賽以首飾龍現場寫生為主題，在當日上午10時至下午5時間在繪畫區域展開，攝影比賽則圍繞文化節當日活動，參賽民眾需在6月3日之間提交作品，詳情請電郵[email protected]或致電(718)878-3284洽詢。