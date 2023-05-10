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史島鐵路新型車廂 本月開始測試

記者顏潔恩／紐約報導
五輛購置給史泰登島鐵路的原型R211S車廂，已在最近抵達紐約市，將在本月底開始無乘客測試。(MTA提供)
五輛購置給史泰登島鐵路的原型R211S車廂，已在最近抵達紐約市，將在本月底開始無乘客測試。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA)一名代表目前透露，五輛購置給史泰登島鐵路(SIR)的原型車廂R211S，近日抵達紐約市，將在本月底開始無乘客測試行動；預計在今年底前，將進一步做為期30天的載客運行測試，當地通勤客終於有機會坐上新鐵路車廂。

早在2018年，MTA以17億5000萬元的價格從川崎鐵路公司(Kawasaki Rail Car Inc)購買了535輛R211型號列車，其中75輛將取代已有50年歷史的史島鐵路車廂；據悉，這種車型具有更寬闊的門，寬度從目前車廂的50吋增加至58吋，令乘客更方便上下車，可望疏通擁擠人潮，而車站停留時間預計可減32%。另一方面，所有新車配有信息顯示屏，提供實時、特定位置、突發消息等，並裝有雙桿新型扶手，方便站立的乘客。

受到新冠疫情以及生產影響，日本製造商去年6月曾透露，位於內布拉斯加(Nebraska)的工廠出現人員配備問題，導致無法按時完工，因此其餘的車輛還需一段時間才能運達紐約市；據MTA，史島鐵路新車廂的更換比預計的晚18個月開始，預計所有車廂的抵達時間是2024年10月。

這已不是紐約市首次出現新車廂延誤事件，之前也因疫情導致首批的車延遲抵達，但經過幾番調整後，R211型車號自今年3月已在A線運營。

「新車將給予乘客更現代化的體驗，踏進地鐵站不會再感覺是要穿越到過去」，MTA執行長利博(Janno Lieber)表示；「更便捷、乾淨、安全的服務是捷運局嚮往的目標，這也是我們選擇R211車廂的原因」，市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，呼籲公眾期待新車廂時代的到來。

MTA 紐約市 疫情

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