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安置庇護客 紐約市府考慮中央公園

記者許君達／紐約報導
為了應對庇護客危機，市府正在盡全力尋找可以用來臨時安置難民的場所，甚至考慮將中央公園利用起來。(記者許君達／攝影)
為了應對庇護客危機，市府正在盡全力尋找可以用來臨時安置難民的場所，甚至考慮將中央公園利用起來。(記者許君達／攝影)

為了應對第42號令(Title 42)到期後可能會迎來的新一輪庇護客，市府正在盡全力尋找臨時安置場所，甚至考慮將市內一些知名的公共場所利用起來，包括中央公園；州長霍楚(Kathy Hochul)9日簽署行政令，允許各地政府加速使用新財年預算中用於應對庇護客危機的10億元專款，採購所需資源。

CNN報導，一份內部簡報備忘錄顯示，市府預計在第42號令解除後，每天將有800名庇護客抵達。為了應對危機，市府正在窮盡心思尋找新的安置地點，中央公園、布碌崙展望公園(Prospect Park)、皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)都成為潛在目標，可用來搭建帳篷。

備忘錄還提到了些其他方案，包括在甘迺迪機場閒置的飛機改裝庫設置「宿舍式住宅」、重啟蘭德爾島(Randall's Island)、租用郵輪以及借鑑新澤西州和倫敦的經驗設置臨時集裝箱住宅等。

亞當斯政府的內部人員證實了此份備忘錄的真實性，但表示一切都還在討論之中。市長亞當斯的發言人萊維(Fabien Levy)拒絕評論該內部文件的內容，但強調，「我們一直很清楚，照顧庇護客的負擔不應該由任何一個城市單獨承擔。」他表示，紐約市現在對安置場所的開闢已經到達極限，同時繼續喊話州和聯邦政府提供更多的支持。

紐約州最新批准的年度州預算中承諾為紐約市提供10億元緊急救濟，用於處理移民危機。州長霍楚9日簽署行政令，要求加快向支付這筆資金，方便州府和地方政府迅速採購應對庇護客危機所需資源；此外，霍楚還要求增派500名國民警衛隊成員協助在巴士站和紐約市外的臨時安置點維持秩序。

霍楚表示，她「一直在推動更多的聯邦支持」，並特別敦促聯邦政府相關機構縮短庇護客獲得工作許可的等待時間。

不過，紐約州其他地方的官員對於移民潮則普遍表示排斥。繼洛克蘭郡長戴伊(Ed Day)上周末宣布不歡迎庇護客並砲轟亞當斯後，其鄰郡奧蘭治的郡長诺伊豪斯(Steve Neuhaus)也宣布本郡進入緊急狀態，禁止該郡酒店業者接納庇護客，這位共和黨籍的郡長稱現在的局勢像「狂野的西部」，還抨擊紐約市選擇成為「庇護城市」的政策。

為了應對庇護客危機，市府正在盡全力尋找可以用來臨時安置難民的場所，甚至考慮將中央...
為了應對庇護客危機，市府正在盡全力尋找可以用來臨時安置難民的場所，甚至考慮將中央公園利用起來。（市長辦公室提供）

庇護 紐約市 霍楚

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