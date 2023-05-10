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童留車內差點被開走 史島警籲防偷車賊

記者胡聲橋／紐約報導
史島警方日前在華康會進行外展活動，提醒華裔民眾車輛被竊。(華康會提供)
史島警方日前在華康會進行外展活動，提醒華裔民眾車輛被竊。(華康會提供)

史泰登島上周發生一起盜車案件，一名車主將一名幼童留在車上，在沒有關閉汽車引擎的情況下，將車停靠路邊，結果連人帶車被偷車賊一併開走；不過，「良心發現的」偷車者在發現車上有幼兒後，棄車逃走。有鑒於此，史島警方於日前到華人社區進行外展活動，呼籲民眾警惕車輛被竊。

史島市警121分局稱，案件發生於3日(周三)，史島的翠維斯大道(Travis Ave)上，一對夫婦在開動引擎、幼小的兒子仍在車裡的情況下，將汽車並排停靠在大街上，自己離開車輛去辦事。兩人離開後不久，一名偷車賊鑽入車內，將汽車開走。

警方指出，竊車賊偷車時並沒有意識到車上有一名兒童。匆忙之中，偷車賊將汽車開出兩個街口外，才發現車上還有一名幼小的男童，偷車賊在驚慌中立即下車，徒步逃走。目擊者發現後致電報警，警方迅速感到現場，發現車上小孩是安全的，沒有受到傷害。警方隨後曾將該對夫婦帶回警局詢問，兩人被警告後獲准離開警局，沒有被控罪。

122分局負責社區事務的警察阿圭拉(Det George Aguilar)8日到華康會位於史島新港巷(New Dorp Avenue)會所向華裔群眾派發傳單，告誡島上華裔家庭，史島重罪案今年來持續減少，但涉及汽車的盜竊案件卻有增無減，情況非常嚴重。

他表示，這些偷車案件中，有90%以上都是因為車主大意造成的，例如將車鑰匙留在車上；不關引擎離開汽車；或者是停車後沒有將汽車上鎖。警方說，他們會嚴查偷車案，但也希望民眾提高警惕，同時積極與警方合作，避免類似案件一再發生。

汽車 華裔 警察

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