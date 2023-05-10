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紐約客談╱收容成原罪 庇護者亂象誰造成？

紐約客談

尋求庇護者源源不斷湧入，市民無奈、財政吃緊、怨聲載道。然而，又能如何呢？作為一個以人道為普世價值的文明社會，人心都是肉長的，道德壓力讓所有人都無法選擇將來客當成垃圾棄置不顧、任其自生自滅。畢竟，這些人多數都是為了逃離本國潰爛的經濟而逃來美國尋找新生活的。

此輪庇護客危機，正是當今不平等的國際格局和美國國內分裂與衝突的集中體現。因為經濟和政治上的懸殊差距，源源不斷的人歷盡萬難也要湧向「山巔之國」；因為社會撕裂和文化對峙，難民首先抵達的南部州政客們又把人像球一樣踢到更加包容開放的紐約或加州。在「藍州」們的承受力紛紛達到極致而近乎崩潰的情況下，「包容」、「同理心」這些美德反倒成了一種原罪，實令人痛心。

在州與州的互相拉扯中，聯邦政府只管收不管養的態度更讓人失望。從各種數據上看，經濟正在強勢復甦的美國其實一直是缺乏勞動力的。源源不斷湧入的青壯年人口本來讓求賢若渴的歐洲和日本都羨慕不已，結果這樣一手好牌竟讓美國聯邦給打成如此天怒人怨的臭局。

有人譴責非法入境。不過站著說話不腰疼的諸君不妨看看現在合法移民的申請渠道有多麼嚴苛且不可理喻，連H1-B簽證這樣一個「臨時工作許可」都設置數量上限，讓幾十萬希望合法留在美國工作的勞動力甚至連機會都沒有。合法路走不通，便只能另闢蹊徑，而同時，國家又需要這些新來者貢獻勞力。聯邦和國會的不負責任，才是如此亂象的根源。

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