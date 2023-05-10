親子文化傳播中心 歡慶母親節
親子文化傳播中心(RHB)日前在史泰登島舉辦以藝術為主題的母親節慶祝活動，近百名華裔家長、學生、老師和義工聚集一堂；當日畫母親肖像是最有愛的環節之一，孩子一個個向同學介紹自己的母親，字裡行間透露對媽媽的感謝，相當感人。
當日除玩親子遊戲外，最有亮點的環節是「給媽媽畫肖像」活動，讓孩子發揮創意，用藝術詮釋媽媽的模樣；一曲「媽媽我愛你」唱歌舞蹈表演，儘管只在現場學習了幾分鐘，可家長和孩子在音樂一響起時便投入其中，展現親子間的默契。另外位於布碌崙(布魯克林)8大道分校的學生們也帶來籌備已久的中國民族舞「剪窗花」，就算在異國他鄉，RHB也通過藝術協助新生代華人了解和學習中國文化。
RBH創辦人石巧燕指出，每個孩子的畫風不同，有「大頭媽媽」、「全身媽媽」，也有走抽象風格的小朋友，但大家在畫時都不需要對比現場的媽媽，顯然心中已深深刻有模樣，在採訪每個小畫家的環節中，每個人各抒己見、都很有想法，也跟在座的其他人分享自己的媽媽，童言童語吐露心聲，場面十分感動。
活動結束前，主辦方也將精心準備的玫瑰花送給每位媽媽，傳達對他們的祝福，孩子們也收到可愛的毛絨玩偶，度過了一個溫馨且具有意義的母親節；不僅給家長難得釋放壓力，與其他家長交流的機會，同時也是培養孩子感恩、愛戴家長的一種方式，受到家長的讚賞。
石巧燕說，過去近十年來致力於打造一個孩子和家長們密切互動的平台，舉辦至少50場活動，孩子和家長都很喜歡；「儘管有些家長身在外州，還是很放心將孩子交給我們」，接下來也將盡好最大的責任、不忘初衷，繼續給當地移民家庭帶來服務。
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