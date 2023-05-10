親子文化傳播中心 歡慶母親節

親子文化傳播中心日前在史泰登島舉辦以藝術為主題的母親節慶祝活動。(RHB提供)

親子 文化傳播中心(RHB)日前在史泰登島舉辦以藝術為主題的母親節 慶祝活動，近百名華裔家長、學生、老師和義工聚集一堂；當日畫母親肖像是最有愛的環節之一，孩子一個個向同學介紹自己的母親，字裡行間透露對媽媽的感謝，相當感人。

當日除玩親子遊戲外，最有亮點的環節是「給媽媽畫肖像」活動，讓孩子發揮創意，用藝術詮釋媽媽的模樣；一曲「媽媽我愛你」唱歌舞蹈表演，儘管只在現場學習了幾分鐘，可家長和孩子在音樂一響起時便投入其中，展現親子間的默契。另外位於布碌崙(布魯克林)8大道分校的學生們也帶來籌備已久的中國民族舞「剪窗花」，就算在異國他鄉，RHB也通過藝術協助新生代華人了解和學習中國文化。

RBH創辦人石巧燕指出，每個孩子的畫風不同，有「大頭媽媽」、「全身媽媽」，也有走抽象風格的小朋友，但大家在畫時都不需要對比現場的媽媽，顯然心中已深深刻有模樣，在採訪每個小畫家的環節中，每個人各抒己見、都很有想法，也跟在座的其他人分享自己的媽媽，童言童語吐露心聲，場面十分感動。

活動結束前，主辦方也將精心準備的玫瑰花送給每位媽媽，傳達對他們的祝福，孩子們也收到可愛的毛絨玩偶，度過了一個溫馨且具有意義的母親節；不僅給家長難得釋放壓力，與其他家長交流的機會，同時也是培養孩子感恩、愛戴家長的一種方式，受到家長的讚賞。