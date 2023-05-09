皇后區觸媒器偷竊率降 19日免費刻印識別碼

107分局將於19日在皇后區康寧漢公園(Cunningham Park)舉辦免費的汽車識別碼刻印活動。(市警局提供)

因價值高昂持續遭盜的汽車 觸媒轉化器(catalytic converter)，近期在皇后區 遭竊率下降；市警局為了進一步降低犯罪率，正提議改進立法追查盜竊者，不過鑑於當下最有用的防竊方法仍然是識別碼刻印，市警局將於19日在皇后區舉行免費刻印活動，有需要的民眾可前往。

根據一項調查，自新冠疫情 開始以來，全美汽車觸媒轉化器偷竊案節節攀升，盜竊多發州以紐約州為首，從2019年的66起、2020年的304起、2021年的2206起再到去年的6261起，三年內飆升9386.36%。

不過最近，皇后區的此類盜竊案大幅減少。根據市警局，截至4月中旬，皇后區北部發生313起盜竊案，少於去年同期的418起；皇后區南部區則只有285起，遠少於去年的502起。

針對該類盜竊案，市警局提議對上個月生效的一項新法進行更新，該法要求對含有貴金屬的汽車零件的購買和二手銷售進行電子記錄的保留，市警局則要求增加一條專門關於觸媒轉化器的提案，從而「阻止人們購買被盜的觸媒轉化器，並有助於市警局開展與此類盜竊案相關的調查」。該提案將於6月16日舉行線上公聽會。

同時，107分局將於19日(周五)中午12時到下午4時，在皇后區康寧漢公園(Cunningham Park)舉辦免費的汽車識別碼刻印活動，入口在法蘭西斯路易斯大道(Francis Lewis Blvd.)。人們若將識別碼刻在轉化器的外殼，將有助於警方在竊案發生後追蹤調查並交還。