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培訓亞裔女性領導 紐約招收10名成員

記者鄭怡嫣／紐約報導

全美亞太婦女論壇(National Asian Pacific American Women’s Forum)和紐約婦女基金會 (New York Women’s Foundation)將於6月至9月，舉辦「年輕亞太婦女領導培訓項目」，鼓勵更多亞裔女性參政；該項目計畫在紐約招收10名成員，歡迎當地19歲至24歲的亞太裔女性報名，結業時每位學員將獲得800元獎學金。

亞太婦女論壇的紐約成員梁亮介紹，在2021年，紐約市有五名亞裔當選市議員，其中四名均是女性，是一個紐約亞裔及女性參政的里程碑。希望借助此次項目，鼓勵更多的亞裔女性學習怎樣組織民眾，維護亞裔和女性權益。

據了解，項目計畫在紐約招收十名亞太裔女性，參加系列網上課程，從保護婦女墮胎權的角度，學習怎樣組織民眾參加維權活動，學員還將學習如何使用社交媒體聯繫民眾並進行宣傳，以及公共演講技巧、亞裔在美國的歷史、亞裔在過去100年所進行的維權運動與成果。此外，學員還有機會通過該項目，參加與立法機構以及政府部門的對話或會議，了解從民眾呼籲、直至提案過關成法的整個過程。

報名女性年齡須在19至24歲，將在6月至9月間完成十次網課，並在結業時獲得800元的獎學金。居住在紐約、對保護亞裔權益有強烈興趣的年輕女性，可發郵件至[email protected]報名，郵件標題請注明「AAPI Leadership Program Application」，或發短信至(929)602-3131問詢細節，申請截至日期為本月19日。

亞裔 紐約市 墮胎

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