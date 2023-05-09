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布碌崙6店鋪屋頂護牆倒塌 中餐館虛驚

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙六家店鋪屋頂護牆倒塌，包括一家中餐館。（林女士提供）
布碌崙六家店鋪屋頂護牆倒塌，包括一家中餐館。（林女士提供）

布碌崙(布鲁克林)Flatlands六家連體店鋪的屋頂護牆7日(周日)傍晚一起倒塌， 其中包括一家中餐館，所幸没有人員傷亡。

Flatlands有一處六家連體的一層樓臨街店鋪，門牌號為T大道5801-5815號。房東在屋頂邊緣用磚砌起了一堵短短的護牆，商家正好可以在護牆上懸掛招牌。7日大約下午5時15分，這六家店鋪總計長達75呎的護牆突然一起向外倒塌。據六家店鋪之一的中餐館「China Wok」(中國鍋)的店主林女士介紹，護牆倒塌是從街角的洗衣店開始的。

林女士說，她當時正在店裡，突然聽到一聲巨響，嚇了一大跳，接著聽到有人在門外大喊大叫，林女士趕緊跑到屋外，發現六家店的護牆全倒了下來，碎磚和其他建築材料散落一地。

事故發生時，中餐館裡沒有客人，正在廚房準備晚餐的員工也都沒事。林女士說，這六家店中有一家叫Dolly’s Iced的冰淇淋店，當時有不少人正在店外排隊買冰淇淋，所幸的是大家都躲開了。中餐館隔壁就是一家教會(Kingdom Manna Int’l Church)，護牆倒塌時正好有一些人在聚會，但也都沒有受到傷害。

消防員趕到後，開始清理護牆尚未倒塌的不穩定部分，樓宇局(DOB)的工作人員趕到後，經檢查，決定給整個建築物下清空令(Full Vacate Order)，房東因未能維護好該建築被出具違章通知，並勒令在建築的前面和側面安裝建築圍欄，同時還要與專業工程師簽約，獲取關於建築的完整報告。

因為看到倒塌後的護牆建築材料都非常老舊，林女士因此猜測可能是因為護牆風吹日曬、年久失修造成的。好在倒塌的是屋外結構，而且是向外倒塌，受影響的是霓虹燈、監控錄像等屋外設備，屋內的電水氣線路都完好無損；她現在擔心的是一是賠償問題，二是何時能夠恢復營業。

中餐館 房東 布碌崙

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