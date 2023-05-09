布碌崙貨車殺人 檢控謀殺等25罪不得保釋

檢方指控布碌崙駕貨車撞死華裔的蘇文犯有謀殺罪。(美聯社)

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)8日宣布，駕駛U-Haul貨車橫衝直撞，在貝瑞吉(Bay Ridge)、戴克高地(Dyker Heights)和日落公園 撞倒十位平民、造成華裔單親爸爸葉宜捷死亡、兩名警察 受傷的嫌犯蘇文(Weng Sor)，被指控犯有謀殺罪、企圖謀殺罪和襲擊罪。

原住內華達州拉斯維加斯，現年62歲的蘇文8日在布碌崙高等法院法官陳丹尼(Danny Chun)面前過堂，檢方指控蘇文犯有二級謀殺罪、一級和二級企圖謀殺罪、一級和二級襲擊罪以及一級企圖襲擊罪等25項罪名。法官下令關押被告，不得保釋，並於31日再上法庭。

蔣莎樂稱，根據調查，2月13日上午10時20分至11時05分，從日落公園第55街交第四大道處到貝瑞吉第72街交第三大道處等多個地點，被告駕駛一輛U-Haul卡車，撞倒了多名騎電單車者、一名騎單車者，並開車衝上人行道，撞上一名行人。據稱，被告還駕車沖向一名警察，這名警察被U-Haul貨車拖帶的電單車撞傷。

在警方的追捕下，被告從貝瑞吉駛上布碌崙-皇后區高速公路，最後在紅鉤區(Red Hook)被警方圍堵並逮捕。蘇文被逮捕後說，這是「審判日」，他想在審判日消滅敵人，「向我開槍，我不會屈服」。蘇文還告訴警方，他13日上午開貨車上路，看到車前出現「一個無形的物體」，他對自己說「我受夠了」，於是猛踩油門衝出去。

44歲的華裔單親父親葉宜捷被撞身亡，事件發生時，他正騎著電單車送外賣，在貝瑞吉公園大道(Ray Ridge Parkway)交五大道處被蘇文駕駛的U-Haul貨車撞倒，頭部受傷，送醫不治。