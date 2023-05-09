李小龍逝世50周年 100餘人切磋武術文化

上海同鄉會日前主辦第三屆弘揚亞裔武術文化和自衛防身術實戰論壇，暨紀念李小龍逝世50周年的活動。(記者高雲兒／攝影)

本月是亞太裔傳統月，為了弘揚亞裔 武術文化、反對仇亞犯罪，上海同鄉會於日前發起主辦第三屆弘揚亞裔武術文化和自衛防身術實戰論壇暨紀念李小龍 逝世50周年的活動，100多人參加，活動現場還有武術師父親身示範詠春拳，受到民眾歡迎。

上海同鄉會會長沈珺介紹，這是上海同鄉會連續第三年舉辦弘揚亞裔武術文化論壇，此次論壇藉著第一位好萊塢 亞裔美國人功夫巨星李小龍逝世50周年，喚起在美亞裔對亞裔武術的熱愛，鼓勵大家從小培養習武帶來的強身和自信意識，因為在美國仇亞犯罪仍猖獗的當下，「需要更多人能有保護自己和保護同胞的能力」。她表示，相比前兩年，此次活動參加人數最多，從第一屆的50餘人增加到今年的100餘人。

活動現場還有武術師父親身示範詠春拳，受到100餘人歡迎。(記者高雲兒／攝影)

此次活動播放了關於李小龍簡介和對好萊塢電影影響的視頻，以及他的哲學理念，師承實用詠春拳創始人溫鑑良的郭威賢，講述李小龍對他們的影響，並現場講解詠春的精神所在，之後向群眾進行詠春拳示範，受到熱烈歡迎。

共同主辦活動的還有北美亞裔共創會、 武學文化教育會、好萊塢家庭電影獎、啟揚活動中心和AAC社安隊。現場出席發言的有國會眾議員孟昭文、紐約州參議員劉醇逸代表盧美華以及市議員黃敏儀代表吳芯瑩。