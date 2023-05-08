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譚瑩瑩擬助小房東 打擊租霸

記者許君達／紐約報導
第43選區市議員參選人譚瑩瑩拜訪溯源公所。(記者許君達／攝影)
第43選區市議員參選人譚瑩瑩拜訪溯源公所。(記者許君達／攝影)

紐約市第43選區共和黨籍市議員參選人譚瑩瑩7日拜訪曼哈頓華埠的溯源公所，與華人社區溝通政見；表示如果當選，將推動打擊犯罪、支持優質教育，並幫助小房東維權。

譚瑩瑩表示，自己義務服務社區多年，涉及領域眾多，尤其是在老人幫扶上著力甚多。在疫情期間，她也積極組織團隊為社區派發免費食物，還在口罩緊俏時帶領義工手工縫製口罩、發給社區。

譚瑩瑩的自我定位是「用常理領導社區」。她的競選承諾中除了華人社區普遍關注的打擊犯罪、支持優質教育、為長者爭取更多福利外，還特別提到了為小房東維權的問題。

譚瑩瑩說，她的選區內有為數眾多的華人小房東。她認為，現在的政策過於單方面保護租客利益，這為「租霸」的出現創造了土壤。而從常理上說，政府在保護了低收入者體面生活的權利的同時，也需要同時照顧房東的利益，然而現在的情況是沒有人為房東、尤其是小房東負責任，這種「反常理」的事實大量存在，這也是她強調「常理」的重要原因。

譚瑩瑩表示，保護房東利益可以從貸款與地稅兩個方面緩解小房東的壓力。一方面，她希望推動立法，令房東在與欠租相關的訴訟進行過程中能夠得到還貸方面的寬限；另一方面，讓收不到租金的房東得到一定程度的地產稅減負也是可以考慮的選項。

溯源公所主席鄺耀輝，副主席雷錦權、書記鄺耀均、雷卓迅、幹事雷澤禹、財政雷植田、顧問方彥華、雷錦濤等到場支持。

房東 華人 口罩

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