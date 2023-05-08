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職業發展輔導講座 指導華青職涯規畫

記者高雲兒／紐約報導
美國愛橋基金會聯合美國華人醫師會，日前在皇后區法拉盛舉辦了「2023年職業發展輔導講座」。(記者高雲兒／攝影)
美國愛橋基金會聯合美國華人醫師會，日前在皇后區法拉盛舉辦了「2023年職業發展輔導講座」。(記者高雲兒／攝影)

美國愛橋基金會(iBridage Foundation)聯合美國華人醫師會(ACAP)，日前在皇后區法拉盛舉辦了「2023年職業發展輔導講座」，各民選官員、醫師、律師、會計師及教授等各界精英為華裔青少年人進行職業生涯指導，表示華人青少年應鍛煉公眾演講能力，為華人群體發聲。

華人醫師協會會長李晉介紹稱，之前其協會曾有二十多年的職業發展講座經驗，不過考慮到不是很多人都有意願和能力做醫生，因此此次特別舉辦該講座，將職業發展講座拓展到其他行業，包括律師、醫生、會計等。

愛橋基金會主席徐如良補充道，很多華人家長宥於語言能力有限和教育水平不高，無法給下一代提供良好的職業指導，因此該講座將給予華人家長一些思考和資源，「比如他們的孩子想要做會計，可以在此次活動聯繫上我們的會計講師，通過交談得到一些啟發，甚至進入行業內部」。

此次主講嘉賓包括市議員黃敏儀、紐約州執業律師冉燕飛、紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)主治醫師朱自強、註冊會計師樂艷林，州立大學教授朱崴。這些專業人士將結合自身經歷，為年輕人給予就業指導。

其中，黃敏儀特別分享，她的父母希望她當律師或老師，卻沒有注重培養自己在公眾面前的演講能力；其實，各行各業都注重演講的能力，因為這是為自己發聲的能力。李晉和徐如良對此表示贊同，並稱華人提高公共演講能力的同時，也是在為整個華人群體發聲，有利於華人地位提高，也鼓勵各位家長可以讓華人二代嘗試各類職業，包括民選官員。

此次活動吸引了幾十位家長前來參加，徐如良表示如果效果理想，想將之發展為年度活動。

華人 法拉盛 就業

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