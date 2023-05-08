我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：美重手制裁 中國加速研發不依賴最新晶片的AI技術

德州商場槍案／目擊者：母捨命為幼子擋彈、1少女血肉模糊

劉巧怡參選長島議員募款 民選官員支持

記者高雲兒／紐約報導
孟昭文現身劉巧怡募款會，稱她是北罕普斯狄鎮需要的議員。(劉巧怡提供)
孟昭文現身劉巧怡募款會，稱她是北罕普斯狄鎮需要的議員。(劉巧怡提供)

繼宣布參選長島納蘇郡北罕普斯狄鎮(North Hempstead)議員後，民主黨籍的劉巧怡(Christine Liu)日前在長島大頸(Great Neck)舉辦第一次募款活動，150人前來參加；國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、以及州眾議員斯立提(Gina Sillitti)出席為其背書。

根據2020年全國人口普查，北罕普斯狄鎮亞裔人口增至25%，去年選區重畫，劉巧怡參選的該鎮第四選區，亞裔人口超過50%，包含新海德公園(New Hyde Park)、曼哈塞丘(Manhasset Hills)、赫里克(Herricks)等地。

因此華社人士對劉巧怡參選喜聞樂見，長島居民羅維宗稱，華裔議員對華人更加了解，而且劉巧怡資歷佳，是合適的人選。

不少民選官員也表示支持。劉巧怡2021年任州眾議員斯立提辦公室社區聯絡員，斯立提當天現身募款會，稱她雖然不想失去劉巧怡，但是迫不及待想讓她成為北罕普斯狄鎮的議員。孟昭文則稱，劉巧怡是北罕普斯狄鎮需要的議員，「這個鎮需要她的領導能力和活力」。劉醇逸稱最近剛剛參加過劉巧怡組織的一個集會，並稱她「做人真實，且為社區工作勤奮」。

劉巧怡感謝社區和各位民選官員的支援，並稱「我代表著機會和社區聲音」，並再次表達對社區和社區工作的熱愛。在過去十餘年裡，除了擔任社區聯絡員，她也是北罕普斯狄鎮華人協會成員、納蘇郡亞裔諮詢委員會副主席、赫里克華人協會(Herricks Chinese Association)創辦人及主席，也是棒球教練和女童軍義工。

出席活動的還有州眾議員李榮恩(Grace Lee)、前國會第三選區眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)以及前紐約州參議員卡普蘭(Anna Kaplan)等。

劉巧怡攜家人出席募款會。(劉巧怡提供)
劉巧怡攜家人出席募款會。(劉巧怡提供)
劉巧怡募款會有150人出席。(劉巧怡提供)
劉巧怡募款會有150人出席。(劉巧怡提供)

眾議員 長島 亞裔

上一則

你我的鄰里保姆•社區奉獻者／退而不休 華裔李燕妮追尋美國夢

下一則

職業發展輔導講座 指導華青職涯規畫

延伸閱讀

魅力亞洲嘉年華 展現亞裔多元文化

魅力亞洲嘉年華 展現亞裔多元文化
參選民事法官 江伊敏訪中華公所爭取社區支持

參選民事法官 江伊敏訪中華公所爭取社區支持
紐約亞裔百大權勢人物 孟昭文第1 劉醇逸第3

紐約亞裔百大權勢人物 孟昭文第1 劉醇逸第3
紐約最具政治影響力亞裔百大人物 孟昭文第1劉醇逸第3

紐約最具政治影響力亞裔百大人物 孟昭文第1劉醇逸第3
亞裔團體聯合議員疾呼 農曆新年設官方假日

亞裔團體聯合議員疾呼 農曆新年設官方假日

熱門新聞

31歲谷歌高級軟件工程師，雀兒喜總部跳樓身亡。(取自谷歌地圖)

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

2023-05-05 13:15
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
尼利被鎖住喉嚨的視頻截圖。(取自推特)

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

2023-05-05 09:14
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
惠康西藥房已於4月20日結束營業。(記者胡聲橋／攝影)

紐約布碌崙2亞裔藥房老闆 涉醫療詐欺近3千萬

2023-05-03 12:52
抗議者擋住行進間的地鐵。(截自推特)

紐約非裔遊民遭扼喉身亡 抗議者跳軌逼停地鐵

2023-05-07 11:08

超人氣

更多 >
孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞