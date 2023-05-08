劉巧怡參選長島議員募款 民選官員支持

孟昭文現身劉巧怡募款會，稱她是北罕普斯狄鎮需要的議員。(劉巧怡提供)

繼宣布參選長島 納蘇郡北罕普斯狄鎮(North Hempstead)議員後，民主黨籍的劉巧怡(Christine Liu)日前在長島大頸(Great Neck)舉辦第一次募款活動，150人前來參加；國會眾議員 孟昭文、州參議員劉醇逸、以及州眾議員斯立提(Gina Sillitti)出席為其背書。

根據2020年全國人口普查，北罕普斯狄鎮亞裔 人口增至25%，去年選區重畫，劉巧怡參選的該鎮第四選區，亞裔人口超過50%，包含新海德公園(New Hyde Park)、曼哈塞丘(Manhasset Hills)、赫里克(Herricks)等地。

因此華社人士對劉巧怡參選喜聞樂見，長島居民羅維宗稱，華裔議員對華人更加了解，而且劉巧怡資歷佳，是合適的人選。

不少民選官員也表示支持。劉巧怡2021年任州眾議員斯立提辦公室社區聯絡員，斯立提當天現身募款會，稱她雖然不想失去劉巧怡，但是迫不及待想讓她成為北罕普斯狄鎮的議員。孟昭文則稱，劉巧怡是北罕普斯狄鎮需要的議員，「這個鎮需要她的領導能力和活力」。劉醇逸稱最近剛剛參加過劉巧怡組織的一個集會，並稱她「做人真實，且為社區工作勤奮」。

劉巧怡感謝社區和各位民選官員的支援，並稱「我代表著機會和社區聲音」，並再次表達對社區和社區工作的熱愛。在過去十餘年裡，除了擔任社區聯絡員，她也是北罕普斯狄鎮華人協會成員、納蘇郡亞裔諮詢委員會副主席、赫里克華人協會(Herricks Chinese Association)創辦人及主席，也是棒球教練和女童軍義工。