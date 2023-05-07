首屆健腦資源日 布碌崙19日舉行

第一屆布碌崙健腦資源日記者會在松柏之家社區服務中心舉行。(記者胡聲橋／攝影)

阿茲海默症 關愛服務組織攜手紐約州參議員曲怡文、松柏之家社區服務中心、紐約市議員紀思庭(Justin Brannan)、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)，以及23家贊助和參與機構，將於19日在布碌崙 (布魯克林)班森賀舉辦第一屆布碌崙健腦資源日。

加州大學研究顯示，美國亞裔 每1000人中有15.2人罹患阿茲海默症或其他失智症。紐約市迄今有超過25萬人罹患該疾病。包括患者和照護者，共有超過 50 萬紐約人受此疾病影響，其中亞裔占10%。

阿茲海默症關愛服務華人外展經理石蔚靜4日在記者會上說，最近十年，布碌崙的華裔人口急劇增長，這也是該機構決定在布碌崙辦健腦資源日的主要原因。

石蔚靜說，在5月舉辦健腦資源日，旨在慶祝亞裔傳統月之際，讓更多布碌崙華裔長者、照顧者和家庭了解阿茲海默症及相關的失智症，提高社區對阿茲海默症病友和照護者的關注，整合社區現有的可供利用的健康資源，提升長者的生活質量。與此同時，也為照護者提供社區資訊，讓他們知道向何處求助。

此次活動的內容包括提供社區健康資源，在一些攤位設立健康教育遊戲，並邀請紐約大學醫學院助理教授胡璐博士主講「通過預防糖尿病來保護大腦」；邀請老人法資深律師楊佩玲主講長者財務和醫療委託。

活動將於5月19日(周五)上午10時至下午2時，在松柏之家班森賀服務中心(6915 15th Ave. Brooklyn， NY 11229)舉行。活動免費，有意參加者可於10日前到松柏之家班森賀服務中心取票。欲了解詳情，可致電石蔚靜 (646)744-2951。