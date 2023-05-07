我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

星宇怪風亂航班 旅客曝4次降落恐怖經歷：左右爆晃、尖叫四起

紐約親子互助會 首辦籌款晚會

記者顏潔恩／紐約報導
紐約親子互助會日前在布碌崙8大道舉辦首屆籌款晚會。(記者顏潔恩／攝影)
紐約親子互助會日前在布碌崙8大道舉辦首屆籌款晚會。(記者顏潔恩／攝影)

五年前在布碌崙(布魯克林)日落公園成立的紐約親子互助會，日前在布碌崙8大道舉辦首屆籌款晚會，回顧五年來的成績，將該會的成功歸功於員工和義工們的協助，給社區帶來正面的改變。

出席籌款晚會的嘉賓稱讚以服務移民家庭為主要目標的紐約親子互助會，給社區作出的巨大貢獻。互助會會長、創始人黃妮可表示，「我們的成功離不開社區的支持，這是我們一起成長的這五年」。

黃妮可說，紐約親子互助會儘管2018年才登記為非營利機構，但早在2016年當華人社區社因資源缺乏，促使家長聚在一起尋找守望相助的辦法時，紐約親子會的雛型便已形成。

黃妮可也是移民家長，她說初來美國時因語言障礙，也面臨各種生活問題，所幸當時有很多人出手相助，「原來社區其實有很多資源，可惜過去所知甚少，未善加利用」。

親子互助會提供移民家庭走出家門、參與社區活動的機會。過去五年，該會舉辦了超過150場社區活動，有3800位註冊義工參與服務，如今已成為讓父母感到安全而分享民生問題的平台。黃妮可希望該會未來能繼續擴大影響力，造福更多人。

學生義工陳思琦上台分享經歷說，從初中起加入親子互助會，因喜歡這個大家庭而留下來，在這裡把自己訓練成一個更有責任心、更成熟的人；「我在這裡意識到，每個人都具有改變世界的潛力」，且能擴張社交圈子認識更多人，鼓勵其他人積極加入。

親子 移民家庭 布碌崙

上一則

創立五年來首辦籌款晚會 親子互助會承諾繼續服務移民

下一則

丟棄針頭增 批評者：左派助長毒品濫用

延伸閱讀

「中文」「中國人」 紐約市府傻傻分不清？

「中文」「中國人」 紐約市府傻傻分不清？

創立五年來首辦籌款晚會 親子互助會承諾繼續服務移民

創立五年來首辦籌款晚會 親子互助會承諾繼續服務移民
200萬紐約人因疫失親友 有色人種占比高

200萬紐約人因疫失親友 有色人種占比高
1/5紐約人有心理困擾 急救員培訓助己助人

1/5紐約人有心理困擾 急救員培訓助己助人
布碌崙南區慶亞裔月 13日新卓越高中登場

布碌崙南區慶亞裔月 13日新卓越高中登場

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
31歲谷歌高級軟件工程師，雀兒喜總部跳樓身亡。(取自谷歌地圖)

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

2023-05-05 13:15
尼利被鎖住喉嚨的視頻截圖。(取自推特)

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

2023-05-05 09:14
惠康西藥房已於4月20日結束營業。(記者胡聲橋／攝影)

紐約布碌崙2亞裔藥房老闆 涉醫療詐欺近3千萬

2023-05-03 12:52
華埠珠寶店9萬元珠寶被竊，四人團夥像貌。(紐約市警提供)

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

2023-04-30 08:02

超人氣

更多 >
英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字
42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光
正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」
西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議

西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議