紐約親子互助會 首辦籌款晚會

紐約親子互助會日前在布碌崙8大道舉辦首屆籌款晚會。(記者顏潔恩／攝影)

五年前在布碌崙 (布魯克林)日落公園成立的紐約親子 互助會，日前在布碌崙8大道舉辦首屆籌款晚會，回顧五年來的成績，將該會的成功歸功於員工和義工們的協助，給社區帶來正面的改變。

出席籌款晚會的嘉賓稱讚以服務移民家庭 為主要目標的紐約親子互助會，給社區作出的巨大貢獻。互助會會長、創始人黃妮可表示，「我們的成功離不開社區的支持，這是我們一起成長的這五年」。

黃妮可說，紐約親子互助會儘管2018年才登記為非營利機構，但早在2016年當華人社區社因資源缺乏，促使家長聚在一起尋找守望相助的辦法時，紐約親子會的雛型便已形成。

黃妮可也是移民家長，她說初來美國時因語言障礙，也面臨各種生活問題，所幸當時有很多人出手相助，「原來社區其實有很多資源，可惜過去所知甚少，未善加利用」。

親子互助會提供移民家庭走出家門、參與社區活動的機會。過去五年，該會舉辦了超過150場社區活動，有3800位註冊義工參與服務，如今已成為讓父母感到安全而分享民生問題的平台。黃妮可希望該會未來能繼續擴大影響力，造福更多人。

學生義工陳思琦上台分享經歷說，從初中起加入親子互助會，因喜歡這個大家庭而留下來，在這裡把自己訓練成一個更有責任心、更成熟的人；「我在這裡意識到，每個人都具有改變世界的潛力」，且能擴張社交圈子認識更多人，鼓勵其他人積極加入。