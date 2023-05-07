紐約親子互助會 首辦籌款晚會
五年前在布碌崙(布魯克林)日落公園成立的紐約親子互助會，日前在布碌崙8大道舉辦首屆籌款晚會，回顧五年來的成績，將該會的成功歸功於員工和義工們的協助，給社區帶來正面的改變。
出席籌款晚會的嘉賓稱讚以服務移民家庭為主要目標的紐約親子互助會，給社區作出的巨大貢獻。互助會會長、創始人黃妮可表示，「我們的成功離不開社區的支持，這是我們一起成長的這五年」。
黃妮可說，紐約親子互助會儘管2018年才登記為非營利機構，但早在2016年當華人社區社因資源缺乏，促使家長聚在一起尋找守望相助的辦法時，紐約親子會的雛型便已形成。
黃妮可也是移民家長，她說初來美國時因語言障礙，也面臨各種生活問題，所幸當時有很多人出手相助，「原來社區其實有很多資源，可惜過去所知甚少，未善加利用」。
親子互助會提供移民家庭走出家門、參與社區活動的機會。過去五年，該會舉辦了超過150場社區活動，有3800位註冊義工參與服務，如今已成為讓父母感到安全而分享民生問題的平台。黃妮可希望該會未來能繼續擴大影響力，造福更多人。
學生義工陳思琦上台分享經歷說，從初中起加入親子互助會，因喜歡這個大家庭而留下來，在這裡把自己訓練成一個更有責任心、更成熟的人；「我在這裡意識到，每個人都具有改變世界的潛力」，且能擴張社交圈子認識更多人，鼓勵其他人積極加入。
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創立五年來首辦籌款晚會 親子互助會承諾繼續服務移民
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