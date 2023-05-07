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學委選舉最後衝刺 華團街頭被貼大字報

記者鄭怡嫣╱紐約報導
教育團體 PLACENYC遭貼反對海報。(取自推特)
教育團體 PLACENYC遭貼反對海報。(取自推特)

兩年一度的紐約市各學區委員會(Community Education Councils)以及全市不分區專門委員會(Citywide Education Councils)委員的選舉，正進入最終衝刺階段，此前背書各學區委員參選人名單的教育維權團體PLACENYC，近日卻在街頭遭反對者貼大字報，並將他們與右翼團體聯繫在一起。

PLACENYC共同創始人朱雅婷表示，這樣的抹黑手段惡劣負面，也已傷害部分參選人，團體成員本著相似的擇優制的教育理念走到一起，並無黨派的屬性。

朱雅婷介紹，事情起源於她與PLACENYC成員、此次曼哈頓第二學區委員參選人莫美倫(Maud Maron)共同接受的一次採訪，之後在社交媒體上，部分教師、家長將採訪文章放大，並將PLACENYC與右翼團體聯繫在一起，表示他們不能代表紐約家長。

在莫美倫孩子就讀的學校附近，也出現了針對PLACENYC的至少25張「大字報」，海報上將PLACENYC畫上紅叉，說「第二學區容不下PLACENYC」，並將莫美倫與被福斯新聞炒魷魚的右翼名嘴卡爾森(Tucker Carlson)以及醜聞不斷的國會議員桑托斯(George Santos)的頭像放在一起。

朱雅婷表示，學委會委員的選舉，PLACENYC旨在背書參選人，為他們擴大發聲的渠道，從未惡意中傷理念不一致者。大部分反對該團體者，都是反對特殊高中入學考試(SHSAT)、篩選制度、支持入學抽籤制的家長與老師，他們不能代表華人家長。而在明知此次競選勝算渺茫的情形下，他們試圖將PLACENYC與右翼團體聯繫而製造負面的形象，從而使民代以及曼哈頓的家長遠離這個團體。

她說，PLACENYC成員來自民主、共和兩黨，本著擇優制的教育理念和對教育的關心，一同維權抗爭，在為參選人背書時，也只著重他們的教育理念，試圖以政治化來打壓，並不可取。

學區委員會委員選舉將於9日進行，家長可至www.schoolsaccount.nyc投票。

教育團體 PLACENYC遭貼反對海報。(朱雅婷提供)
教育團體 PLACENYC遭貼反對海報。(朱雅婷提供)

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