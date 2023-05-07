共和黨參選人辯論 譚瑩瑩疑對手長住麻州

共和黨籍市議員參選人華裔譚瑩瑩(左)、拉貝拉(右)6日出席選舉辯論會。(記者顏潔恩╱攝影)

6日的布碌崙(布魯克林)第43市議員選區共和黨參選人辯論會中，華裔參選人譚瑩瑩和獲得不少華人支持的拉貝拉(Vito LaBella)就紐約市民生問題交鋒；互問環節中，拉貝拉被質疑多數時間在麻州 生活，如何確保日後不會濫用納稅人的錢，對此他表示只要深入了解社區問題並有解決方案，在遠程通訊科技、職員在選區內的配合下，「即使身在月球也能服務」。

拉貝拉稱自己有32年的從警經驗，退休後投入教育 事業，為公平教育爭權；他指自己原本未打算參選，但之前在州眾議員 鄭永佳(Lester Chang)辦公室服務時，鄭永佳認為他具有豐富的社區經驗和能力，應出來參選；在他的鼓勵下，經過仔細考量，決定站出來。

譚瑩瑩則說，她作為兩個孩子的母親，非常注重教育、社會安全，過去為了爭取平等教育機會而初涉政治；她也很關注長者權益，有七年活躍於社區的經驗，希望通過參政有更多機會服務社區。

紐約市曾出現華人經營的老人中心提供現金回扣、賄賂會員，非法牟利的情形，在長者護理中心服務多年的譚瑩瑩被問到應如何分配非營利機構的資金；她認為應制訂更多法規來制約濫用平台的非營利機構，追蹤每一筆費用的下落，確保納稅人的錢不被浪費和用在正確的社區投資項目上。

曾在州眾議員鄭永佳辦公室服務的拉貝拉，被質疑未踴躍參與社區活動，更多時間待在其位於麻州的家，若當選，會怎樣避免濫用納稅人的錢；拉貝拉對此回應，儘管麻州也是深藍地帶，但很多法律如對大麻的管控，不像紐約州一樣糟糕，有很多可以學習和借鑑的地方，「只要了解問題症結所在、竭盡全力去改變，那麼無論我身在哪裡，我都可以為選區服務」。