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李進進案女嫌出庭 精神狀況仍待評估

記者高雲兒╱紐約報導
殺害華裔移民律師李進進的嫌犯張曉寧，2月8日在皇后區高等法院出庭。(本報檔案照)
殺害華裔移民律師李進進的嫌犯張曉寧，2月8日在皇后區高等法院出庭。(本報檔案照)

涉殺華裔律師李進進的26歲女嫌張曉寧，5日在皇后區高等法院出庭。法官稱張曉寧的精神鑑定報告尚未完成，仍需專業人士與她交談完成鑑定，下次庭審時間為5月31日；此外，張曉寧在庭上抱怨自己在獄中未被好好對待，卻又拒絕了保護性拘留所的提議。

據瞭解，張曉寧方在今年年初向檢方提交精神檢測報告，檢方在2月庭審時表示需要仔細察看後，確定檢方是否需要再次評估。4月初張曉寧出庭時，表示自己在監獄內「被強行鑑定為雙向情感障礙」，稱她及她的父母向自己的辯護律師索要精神鑑定報告無果，律師也堅持要求用精神問題做辯護，導致張曉寧不滿，甚至當場要求換律師，律師也表示張曉寧此舉讓他尷尬，不願再擔任其律師，不過該要求最終被法官駁回，並稱張曉寧有權得到精神報告。

本次開庭時，法官稱已收到來自市懲教衛生服務部門(Correctional Health Services)的一封信，信中說該部門已在4月20日和28日對張曉寧做過精神評估，但仍需和她再次交談，以完成評估。交談時間定在12日，法官宣布下次庭審時間為31日。

張曉寧還透過律師說，她在雷克島監獄(Rikers Island Jail)未被懲教人員善待，但當律師詢問她是否需要被安排在保護性拘留所(protective custody)時，她拒絕這一安排。此外，接連兩次庭審，張曉寧的辯護律師都婉拒媒體拍照，法官也表同意。

本報先前報導，張曉寧於2022年3月14日涉嫌在皇后區法拉盛39大道的一個辦公樓內，持刀殺害華裔律師李進進，遭大陪審團以二級謀殺和兩項四級非法持武等六項罪名起訴，若罪成，她將面臨25年至終身監禁。

拘留所 監獄 皇后區

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