我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

星宇怪風亂航班 旅客曝4次降落恐怖經歷：左右爆晃、尖叫四起

丟棄針頭增 批評者：左派助長毒品濫用

記者張心╱紐約報導
紐約市注射毒品針頭數量激增。(本報檔案照)
紐約市注射毒品針頭數量激增。(本報檔案照)

根據紐約市長辦公室發布的報告，市清潔局(Department of Sanitation)去年7月至10月在公共場合撿到3萬2680個注射針頭，比上年同期增加了36%；按照這一速度，預計在今年6月30日將收集9萬8040個，較上一財年的6萬9692個多出3萬2252個。

市清潔局發言人格拉尼亞尼(Vincent Gragnani)表示，這一趨勢反映了市府對保持紐約市街道清潔的承諾。自亞當斯(Eric Adams)上任市長以來，紐約市推動了一系列的市容清潔工作，包括增設街頭公用垃圾桶、縮短垃圾堆放人行道等待垃圾車時間、撥款1000萬元增聘200名清潔隊員以及打擊髒亂死角等。

但是批評者認為，注射針頭激增的根源，並不是環衛能力提升，而是左派激進團體助長藥物濫用的結果。第20選區市議員、市議會「常識核心小組」(Common Sense Caucus)成員霍頓(Robert Holden)批評說，「我們街道上注射針頭的增加，是多年來政府允許不受限制地使用毒品政策的惡劣影響」。

據市府統計，前市長白思豪(Bill de Blasio)執政期間，自2018年5月1日至10月24日，布朗士區14個毒品氾濫的公園(drug-invested Bronx parks)內，共收集到6萬6656個注射針頭；其中89%都被亂仍在地上，沒有按照規定投到市府設定的特殊密封容器中。

「我們辛勤工作的環衛工人就這樣把自己置於危險之中，以清理這個城市的禍害，他們不應該這樣做。」霍頓表示，未來毒品注射問題還會更加嚴重，因為市議員去年底剛通過法案，規定民眾每歸還一個使用過的注射針頭，就可以獲得20分，每年領取的金額上限為10元，「這個政策會極大地刺激毒品的使用」。

毒品 紐約市 亞當斯

上一則

黃卓倫展收藏 記錄亞裔在美社區運動

下一則

華埠宣傳社區安全 亞當斯現身力挺

延伸閱讀

紐約市垃圾堆放新法寬限期結束 清潔局大執法開罰單

紐約市垃圾堆放新法寬限期結束 清潔局大執法開罰單
嚴懲芬太尼經銷商法案 因政見分歧陷膠著

嚴懲芬太尼經銷商法案 因政見分歧陷膠著
史上最大網路掃毒 跨國逮288人 沒收逾1800磅毒品

史上最大網路掃毒 跨國逮288人 沒收逾1800磅毒品
史上最大網路掃毒 跨國逮288人 沒收逾1800磅芬太尼等毒

史上最大網路掃毒 跨國逮288人 沒收逾1800磅芬太尼等毒
洛縣亞裔男售毒給女子致其死亡 面臨重罪檢控

洛縣亞裔男售毒給女子致其死亡 面臨重罪檢控

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
31歲谷歌高級軟件工程師，雀兒喜總部跳樓身亡。(取自谷歌地圖)

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

2023-05-05 13:15
尼利被鎖住喉嚨的視頻截圖。(取自推特)

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

2023-05-05 09:14
惠康西藥房已於4月20日結束營業。(記者胡聲橋／攝影)

紐約布碌崙2亞裔藥房老闆 涉醫療詐欺近3千萬

2023-05-03 12:52
華埠珠寶店9萬元珠寶被竊，四人團夥像貌。(紐約市警提供)

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

2023-04-30 08:02

超人氣

更多 >
英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字
42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光
正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」
西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議

西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議