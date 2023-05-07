丟棄針頭增 批評者：左派助長毒品濫用

紐約市注射毒品針頭數量激增。(本報檔案照)

根據紐約市 長辦公室發布的報告，市清潔局(Department of Sanitation)去年7月至10月在公共場合撿到3萬2680個注射針頭，比上年同期增加了36%；按照這一速度，預計在今年6月30日將收集9萬8040個，較上一財年的6萬9692個多出3萬2252個。

市清潔局發言人格拉尼亞尼(Vincent Gragnani)表示，這一趨勢反映了市府對保持紐約市街道清潔的承諾。自亞當斯 (Eric Adams)上任市長以來，紐約市推動了一系列的市容清潔工作，包括增設街頭公用垃圾桶、縮短垃圾堆放人行道等待垃圾車時間、撥款1000萬元增聘200名清潔隊員以及打擊髒亂死角等。

但是批評者認為，注射針頭激增的根源，並不是環衛能力提升，而是左派激進團體助長藥物濫用的結果。第20選區市議員、市議會「常識核心小組」(Common Sense Caucus)成員霍頓(Robert Holden)批評說，「我們街道上注射針頭的增加，是多年來政府允許不受限制地使用毒品 政策的惡劣影響」。

據市府統計，前市長白思豪(Bill de Blasio)執政期間，自2018年5月1日至10月24日，布朗士區14個毒品氾濫的公園(drug-invested Bronx parks)內，共收集到6萬6656個注射針頭；其中89%都被亂仍在地上，沒有按照規定投到市府設定的特殊密封容器中。

「我們辛勤工作的環衛工人就這樣把自己置於危險之中，以清理這個城市的禍害，他們不應該這樣做。」霍頓表示，未來毒品注射問題還會更加嚴重，因為市議員去年底剛通過法案，規定民眾每歸還一個使用過的注射針頭，就可以獲得20分，每年領取的金額上限為10元，「這個政策會極大地刺激毒品的使用」。