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創立五年來首辦籌款晚會 親子互助會承諾繼續服務移民

記者顏潔恩／紐約即時報導
互助會日前首次在8大道舉辦首屆籌款晚會。(記者顏潔恩/攝影)
互助會日前首次在8大道舉辦首屆籌款晚會。(記者顏潔恩/攝影)

自五年前在布碌崙(布魯克林)日落公園成立的紐約親子互助會，以服務移民家庭為主要目標，給社區作出無數貢獻；互助會日前首次在8大道舉辦首屆籌款晚會，回顧一路以來的成績，將該會的成功歸功於員工和義工們的協助，給社區帶來正面的改變。

「我們的成功真的離不開社區的支持，這是我們一起成長的這五年」，互助會會長、創始人黃妮可表示，儘管2018年才登記為非營利機構組織社區活動，但早在2016年便因資源缺少，促使家長聚攏起來尋找辦法，形成紐約親子會的雛型；她本身也是移民家長，初來時因語言障礙面臨各種生活問題，所幸當時有很多人出手相助，「原來社區很多資源，為什麼以前都不知道。」

親子互助會提供移民家庭走出家門、參與社區活動的機會，不僅如此，這也是讓父母感到安全而分享民生問題的平台；過去五年，該會舉辦了超過150場社區活動，有3800位註冊義工，希望未來能繼續擴大影響力，造福更多人。

學生義工陳思琦上台分享經歷，從初中起加入親子互助會，因喜歡這個大家庭而留下來，在這裡訓練成一個更有責任心、更成熟的人；「我在這裡意識到，每個人都具有改變世界的潛力」，且能擴張社交圈子認識更多人，鼓勵其他人積極加入。

移民家庭 親子 日落公園

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