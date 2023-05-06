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華策會人瑞中心 表彰97歲張鄧碧蓮

本報紐約訊
97歲人瑞張鄧碧蓮在華埠人瑞中心擔任義工數十年，服務會員。圖為她手持手工作品。(人瑞中心提供)
97歲人瑞張鄧碧蓮在華埠人瑞中心擔任義工數十年，服務會員。圖為她手持手工作品。(人瑞中心提供)

華策會人瑞中心配合紐約市老人局5月的敬老月活動，表彰注重健康，熱心服務會員及勤到中心緞練及參與各項有益身心活動的長者，97歲的張鄧碧蓮(Zhang Deng, Bi Lian)獲得表彰。

張鄧碧蓮1986年從台山移民美國後，就與先生加入人瑞中心並做義工。張鄧碧蓮在台山曾任護士長，後當兒科醫生，丈夫則是台山一間醫務學校的院長。

張鄧碧蓮與先生具有醫療專業背景，數十年來一直在人瑞中心發揮所長，熱心替會員服務，包括每周替會員量血壓，開設健康講座；在他們來美之初，華人社區膽固醇、糖尿病和血壓高病人不少，但開辦講座的華人機構卻很缺乏，夫婦的健康講座經常爆滿。

後來張鄧碧蓮還在人瑞中心擔任午膳組組長，利用她的營養知識，在膳食方面提供了寶貴意見，為人瑞中心會員的飲食健康作出了很大貢獻。

張鄧碧蓮還是烹飪能手，曾在該中心烹飪比賽中獲獎；她也熱愛舞蹈，能跳傳統中國長袖舞、西班牙舞、腰鼓舞及百老匯舞，曾在林肯中心舉行的人瑞中心40周年紀念活動中作過表演。夫婦倆也精通太極，帶領眾多會員健身。張鄧碧蓮如今已高齡97歲，還常參與人瑞心中心的麻將健身活動，思維敏捷，身體健朗。

張鄧碧蓮多才多藝，擅長摺紙、製作燈籠及其它各種手工藝，並經常開班傳授技藝給會員。她在人瑞中心50周年慶晚會上，還贈送了自己親手製作的老虎給紐約市市長亞當斯。

張鄧碧蓮表示，她特別感謝市老人局年每年的撥款，使得年長者在退休後有一個安全而舒心的活動場所，享受健康的社交生活，並利用自己的所長幫助別人。

健身 血壓 紐約市

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