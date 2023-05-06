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市議員馬泰訪湛江華僑聯合會 誓爭柏路重開

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市議員馬泰(前左四)，4日拜訪華埠美國湛江華僑聯合總會。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市議員馬泰(前左四)，4日拜訪華埠美國湛江華僑聯合總會。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓第一選區市議員馬泰(Chris Marte)4日拜訪華埠美國湛江華僑聯合總會，表示距離新一屆市議員初選僅剩不到兩月，若成功連任，他將繼續為華裔居民在教育、治安、環境等方面爭取權益，同時也會繼續推動從布碌崙(布魯克林)大橋到劉錦方場的柏路(Park Row)在年內重開。

美國湛江華僑聯合總會主席黃益榮表示，議員馬泰到訪適逢中國節日「五四青年節」，馬泰作為傑出人才代表，不僅向華埠傳達了正能量和積極的態度，也幫助華埠居民推動和解決了諸多社區事務，促進了區域的發展和進步；希望他在將來能夠做得更好，為華人社區爭取更多利益。

馬泰表示，他上任市議員至今，不僅成功推動了農曆新年假期決議的通過，還爭取到了1500萬元資金用以支持社區，其中包括向選區內的20所公立學校投入資金，提升這些學校校內設施和增設課後活動計畫；此外還計畫興建兩個新公園，為長者增加活動空間，未來數日內政府還會將100棵樹運至第一選區種植，美化社區環境。

他也表示未來將繼續推動雙語路牌的提案，希望在華人聚居的社區，都增設帶有中文的路牌。

馬泰還表示，他將持續聯合各社區組織反對建遊民所，希望華埠東百老匯91號能改建為老人公寓，也會與區內民選官員向市府施壓，要求取消目前的監獄重建計畫；安全方面，他的辦公室將繼續和選區內的警分局合作，爭取更多巡邏警員到街上巡邏；他透露目前也在和市長及市府溝通，爭取早日重開柏路，以趁遊客回歸之際，吸引更多人來到華埠，助力經濟復甦。

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