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防災手冊鬧笑話 「中文」譯成「中國人」

記者張晨／紐約報導
市應急管理局介紹降雨應急方案 將「中文」錯譯成「中國人」。(視頻會議截圖)
市應急管理局介紹降雨應急方案 將「中文」錯譯成「中國人」。(視頻會議截圖)

紐約市陰雨連綿數日，市府在5日的每周例行安保記者會上，發出預防洪流意外發生的警告，呼籲紐約人在危險天氣發生前將緊急個需及重要這年等打包備用，並提供「緊急計畫」宣導手冊供民眾參考；該手冊雖提供13種語言翻譯，但當日直播展示的幻燈片中，卻把「中文」一項，錯誤翻譯成「中國人」，讓人啼笑皆非。

市緊急事務管理辦公室(Department of Emergency Management)主任伊斯科(Zach Iscol)表示，紐約市的家庭應指定一份家庭防災計畫，以了解在發生緊急事件時該作什麼、要如何找到共同地點碰頭或如何保持聯絡；與此同時還需準備一個緊急給養包，包括水、罐頭食品、急救箱、手電筒、哨子或搖鈴等，並在不同季節更新。

去年颶風艾妲(Ida)過境，導致皇后區移民社區受災嚴重，多達13人身亡，其中包括居住在地下室的華人家庭；但市緊急事務管理辦公室在當日記者會上展示的幻燈片中，卻鬧出把「中文」錯翻譯成「中國人」的笑話。

市緊急事務管理辦公室制作了多個緊急情況下的預備手冊，包括了家庭、兒童、寵物以及各類應對突發情況的小故事；這些在市府網站上展示的資源鏈接，幾乎都提供了中文翻譯，但若不通過掃描記者會上所直觀展示的二維碼，則很難找到。

紐約市2017年啟動第30號地方法律，要求市府各部門對包括中文在內的十種移民語言提供翻譯服務，並定期評估落實情況；從去年開始，市議會推出一系列語言服務提案，要求市長移民事務辦公室(MOIA)設立翻譯辦公室、市小商業服務局(SBS)增加多語言服務等。

迄至發稿時止，市府及緊急事務管理辦公室未對上述錯誤回應記者的查詢。

紐約市 移民 艾妲

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