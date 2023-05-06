參選民事法官 江伊敏訪中華公所爭取社區支持

參選民事法官的江伊敏(前左四)5日在州參議員劉醇逸(前右三)的陪同下，拜訪紐約中華公所。(記者劉梓祁／攝影)

參選皇后區第六行政區(the 6th Municipal District)民事法官的華裔江伊敏(Evelyn Gong)，5日拜訪紐約中華公所，表示作為華人 後代將延續家族投身公共服務的傳統，爭取獲得代表華人社區的機會，州參議員劉醇逸(John Liu)到場背書。

江伊敏表示，他參選的區域內有許多華人聚居區，他將憑藉多年的律師工作經驗來幫助居民，也曾為許多英語非母語的家庭爭取權益；過去他經常提供義務法律援助，因此熟悉區內居民的情況和需求。

江伊敏說，他不僅支持投票權，也維護兒童權益，且家族中有不少成員都積極參與公共服務，比如祖父是獲國會頒授獎章的二戰士兵、姑姑是紐約市第一位亞裔 女性輔警督察；他希望延續家族投身公共服務的傳統，若當選將會成為選區內首位亞裔女法官。

劉醇逸表示，過去數年華人社區代表性的進步顯而易見，有愈來愈多的華人開始投身政治，並在各層級的選舉中成為候選人，這不僅是一個好現象，也是對付仇亞浪潮的重要一步，因為社會需要更多能夠代表華人的人在不同政府部門服務，他們是最了解亞裔社區和他們的需求的人；江伊敏便是例子之一，她已經得到了皇后區民主黨部的支持，初選將從6月27日開始，希望民眾支持。

此外，江伊敏還得到了國會眾議員 孟昭文(Grace Meng)、州眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)和市議員黃敏儀等人的背書。