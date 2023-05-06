紐約客談／ChatGPT 是把教育雙刃劍

拜登總統4日在白宮會見包括谷歌、微軟、OpenAI等人工智慧(AI)科技巨頭執行長，討論AI技術帶來的風險及應對措施。其實教育 界早就在思考如何擺脫科技的影響：前有紐約市禁止師生在教育設備或網際網路上訪問ChatGPT ，後有監督機構建議教育官員禁止員工在社交媒體或手機上與學生私自聯繫。只是這些措施並未強制實施。

科技對教育的影響在千禧年後日增，新冠疫情期間更甚，手機電腦和網路在此期間堂而皇之地入侵教育領域。當這些電子設備被發現成為師生發展別樣感情的工具時，一些建議出現了：禁止師生私聊。贊成者說此舉有效，學生和老師本就沒必要私下聯繫，也不該成為朋友；反對者則說，總有一些問題想私下討論，比如詢問「排名有無進步」。

中國有句古話「匹夫無罪，懷璧其罪」，改編一下則是，「科技無罪，使用者有罪」。就算明面上不允許老師和學生私聊，難道就真的能防止師生發展別的感情？若果如此，是否也該禁止領導私下聯繫員工？因為職場騷擾屢見不鮮，說到底是社會風氣使然。社媒和網路的問題也是教育的問題，既要教育學生也要教育老師，而不是歸罪於無辜的科技。

再說ChatGPT，教育工作者擔心其給教育帶來衝擊和把學生養懶，於是將此禁用。問題是，衝擊教育的豈止ChatGPT？那些網上搜索答案的工具呢？那些代寫服務呢？無孔不入的「教育捷徑」早就侵蝕學生的思考能力，恰恰也是華人 學生最缺乏的能力。

華人父母常教導孩子用功學習，「做好自己的事就好了」。換句話說，華人學生本身就是個ChatGPT，輸入指令，執行任務。所以與其擔憂ChatGPT把學生養懶，不如去想想，我們究竟想把下一代教育成什麼樣的人？是一個接收指令的高度執行機器，還是會發出指令的、有思考能力，辨別是非的人？若為後者，可能也不需要禁止師生私聊了。