我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：電動車緩解空汙僅富人受益 恐致更多不平等

一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

何孟娟「魏斯貝絲」展 述說社宅悲歡

記者張晨╱紐約報導
駐紐約台北文化中心主任張惠君(左)與何孟娟。(記者張晨╱攝影)
駐紐約台北文化中心主任張惠君(左)與何孟娟。(記者張晨╱攝影)

藝術家何孟娟5日在曼哈頓雀兒喜的魏斯貝絲藝廊(Westbeth Gallery)舉辦「共振─魏斯貝絲計畫」個展，以藝術家自2013年啟動的「魏斯貝絲計畫」為主軸，將其擅長的攝影作品結合空間裝置、互動影像，呈現紐約社會住宅「魏斯貝絲藝術公寓」（Westbeth Artist Housing）數十年來的日常光景；該展覽將持續至26日(周五)。

「魏斯貝絲藝術公寓」坐落於紐約曼哈頓西村和雀兒喜交界，總計383個生活起居與工作單元，自1970年代起以低廉租金專門出租給文學、視覺、表演等各領域藝術家，為他們提供經濟上支持，且能一直住到過世。

在台灣文化部駐村計畫及亞洲文化協會(Asian Cultural Council)紐約獎助計畫的支持下，何孟娟從2013年起三度來美駐地研究，入住魏斯貝絲，費時多年記錄居住於內的年長藝術家與他們的日常居所。

展覽主要包括攝影、錄像及紀錄片，另外還有與藝術家陳肇驊合作的全新NFT裝置作品，試圖重現從70年代迄今，數百位創作者曾在此留下的生活軌跡與回憶，「因為在這裡發生的故事，對紐約文化藝術樣貌多元性帶來深遠影響。」何孟娟說。

她回憶，近400位來自世界各地的藝術家，約三分之二年齡在60至100歲之間，猶如一間老人院；「入住後我開始了推輪椅，倒垃圾、收拾東西的生活。他們也開始邀請我到他們家吃飯，參加他們的聚會。」

「用甚麼態度看待生命？他們每個人的故事都讓人掉淚，他們卻帶著微笑跟我說這些故事。從一開始用心碎形容這間公寓，到這個計畫進行著，或許生命就是因為起伏而美好。」何孟娟說，透過台灣藝術家的視角，深入了解紐約藝術家較不為人知的一面，看見其藝術創作的態度，呈現波瀾人生的瀟灑自若。

曼哈頓 攝影 租金

上一則

地檢防詐 松柏之家列宣傳大使

下一則

市議員馬泰訪湛江華僑聯合會 誓爭柏路重開

延伸閱讀

加州屋崙博物館舉行亞太裔慶祝活動

加州屋崙博物館舉行亞太裔慶祝活動
1/4紐約人痛失親友 新冠疫情影響仍持續

1/4紐約人痛失親友 新冠疫情影響仍持續
今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡
遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥
草間彌生最大藝廊個展 「無限鏡屋」5月11日回歸紐約

草間彌生最大藝廊個展 「無限鏡屋」5月11日回歸紐約

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
31歲谷歌高級軟件工程師，雀兒喜總部跳樓身亡。(取自谷歌地圖)

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

2023-05-05 13:15
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30
尼利被鎖住喉嚨的視頻截圖。(取自推特)

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

2023-05-05 09:14

超人氣

更多 >
每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡
遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥
戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍