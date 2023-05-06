何孟娟「魏斯貝絲」展 述說社宅悲歡

駐紐約台北文化中心主任張惠君(左)與何孟娟。(記者張晨╱攝影)

藝術家何孟娟5日在曼哈頓 雀兒喜的魏斯貝絲藝廊(Westbeth Gallery)舉辦「共振─魏斯貝絲計畫」個展，以藝術家自2013年啟動的「魏斯貝絲計畫」為主軸，將其擅長的攝影 作品結合空間裝置、互動影像，呈現紐約社會住宅「魏斯貝絲藝術公寓」（Westbeth Artist Housing）數十年來的日常光景；該展覽將持續至26日(周五)。

「魏斯貝絲藝術公寓」坐落於紐約曼哈頓西村和雀兒喜交界，總計383個生活起居與工作單元，自1970年代起以低廉租金 專門出租給文學、視覺、表演等各領域藝術家，為他們提供經濟上支持，且能一直住到過世。

在台灣文化部駐村計畫及亞洲文化協會(Asian Cultural Council)紐約獎助計畫的支持下，何孟娟從2013年起三度來美駐地研究，入住魏斯貝絲，費時多年記錄居住於內的年長藝術家與他們的日常居所。

展覽主要包括攝影、錄像及紀錄片，另外還有與藝術家陳肇驊合作的全新NFT裝置作品，試圖重現從70年代迄今，數百位創作者曾在此留下的生活軌跡與回憶，「因為在這裡發生的故事，對紐約文化藝術樣貌多元性帶來深遠影響。」何孟娟說。

她回憶，近400位來自世界各地的藝術家，約三分之二年齡在60至100歲之間，猶如一間老人院；「入住後我開始了推輪椅，倒垃圾、收拾東西的生活。他們也開始邀請我到他們家吃飯，參加他們的聚會。」

「用甚麼態度看待生命？他們每個人的故事都讓人掉淚，他們卻帶著微笑跟我說這些故事。從一開始用心碎形容這間公寓，到這個計畫進行著，或許生命就是因為起伏而美好。」何孟娟說，透過台灣藝術家的視角，深入了解紐約藝術家較不為人知的一面，看見其藝術創作的態度，呈現波瀾人生的瀟灑自若。