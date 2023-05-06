布碌崙南區慶亞裔月 13日新卓越高中登場

為慶祝亞太裔傳統月，布碌崙南區16個亞裔組織將聯合當地七名民選官員定於13日在新卓越高中舉辦慶祝活動。(記者顏潔恩╱攝影)

為慶祝亞太裔傳統月，布碌崙 (布魯克林)南區16個亞裔 組織將聯合當地七名民選官員辦公室，定於13日(周六)在新卓越高中舉辦慶祝活動；此次主題設為「慶祝團結、擁抱多樣性」，屆時將頒發榮譽表彰給五名亞裔傑出人士，並帶來多元文化族裔的文藝表演，邀請民眾踴躍出席。

主辦方表示，過去幾年來，亞太裔社區遭受新冠疫情和仇亞情緒的雙重挑戰，是時候通過社區活動增進各族裔的相互了解，讓社會風氣變得更凝聚、包容和團結；除有藝術文化、表演環節外，主辦方也準備豐厚的獎品等待民眾抽獎贏取，各種價值上百元的家用電器，呼籲民眾呼朋喚友出席。

松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀表示，此次是以慶祝所有亞太族裔而辦的慶典活動，不只圍繞華裔，表彰的人除有對社區有貢獻的華裔商家外，還有來自菲律賓、南韓、印度、和孟加拉的傑出人士；不僅如此，當日多個亞裔族群也會帶來各自的民族表演，讓觀眾大開眼界。

參與的社區團體包括華策會布碌崙社區服務、班森賀華人 服務中心、松柏之家、紐約親子互助會、布碌崙華人聯合會等，支持的議員則有國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、曲怡文、市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、紀思庭(Justin Brannan)、布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)和地檢辦公室檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)。

亞太裔傳統月慶祝活動將於13日上午11時，在新卓越高中禮堂舉行，地址：布碌崙80街1601號；現場可容納1000多人，入場免費、可直接進場。