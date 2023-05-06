美國佛教聯合會於嵩德寺 為紐約祈福
美國佛教聯合會4日響應紐約市市長亞當斯有關「紐約祈禱日」的號召，在嵩德寺舉行為紐約市祈福的活動。
祈禱活動從早上7時至晚上9時，是首次有多宗教團體代表在同一日為紐約祈福，將各宗教傳統文化信仰的力量凝聚在一起。
美國佛教聯合會的祈福活動於曼哈頓嵩德寺舉行，法會於上午9時開始，12時結束，莊嚴隆重。美國佛教聯合會會長明予法師、佛恩寺淨義法師、上根法師，妙覺寺惟學法師、法王寺耀華法師、嵩德寺界通法師，觀音寺心圓法師等，平平居士等信眾50餘位信眾參加。
市長特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉出席活動，並代表市長頒發褒揚狀。市長首席顧問弗萊漢(Kieshal. Humphrey)、市長辦公室社區服務處亞裔代表何助敏(Gilbert Hoe)、市長州立法事務辦公立法代表戴思柏(Jasper Diez)，以及美國東西方藝術文化協會會會長李同欣、蘇群娟參加了活動。
美國佛教聯合會祈願佛陀加持，世界和平，息除人類的貪婪、嗔恨、邪迷之心，增長慈悲喜捨之心。祈願人類能互相尊重，包容團結友愛，更加有自信心，慈悲心，智慧心，堅強心，戰勝一切困難。祈願諸佛菩薩的庇佑，紐約社區更加安全和諧，經濟繁榮昌盛，充滿美好與希望。
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