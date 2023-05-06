法拉盛餐館周8日起跑 折扣多

法拉盛商業改進區下周起將舉辦第二屆「法拉盛餐館周」活動。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 商業改進區(Flushing BID)將於8日(周一)至18日(周四)，舉辦第二屆「法拉盛餐館周」(Flushing Restaurant Week)活動。20家餐廳將提供起價20元的雙人組合套餐，饕客還可領取6元的優惠券，享受折上折。

在4日舉行的記者會上，法拉盛商改區 執行主任余鈿崧表示，去年的餐館周非常成功，15家餐館參加，有5000人光顧，營業額達15萬元；今年則有20家餐館參加，期待更多人參與。

他說，在新冠疫情結束後，艱難維持的餐館可以藉此次活動吸引食客，也可為旅遊業帶來突破，以及為不知道如何選擇餐館的人們挑選餐館。

紐約州參議員劉醇逸表示，在法拉盛餐館周，人們可以盡情享受美食 ，「法拉盛美食眾所周知，但這一地區同樣有國際金融中心和好的學府」。

今年餐館周持續10天，餐館將提供起價20元的雙人組合給民眾，菜系豐富，包括日本料理、粵菜、台菜、手抓海鮮、火鍋、燒烤等菜式，食客只要前往參加活動的餐廳，向店員提出「法拉盛餐館周優惠」，即可在活動時段享受最優惠的美食福利。

此外，民眾還可享有額外優惠，只要在法拉盛商改區網站上flushingbid.com註冊，就可領取6元折扣優惠券；也可在每日上午10時至下午5時，到位於法拉盛圖書館前的商改區諮詢亭領取；每人僅限領取一次，最多領取兩張。數量有限，先到先得。食客還可憑藉在餐館周消費的小票，前往諮詢亭領取帆布包一個。

此次參加「法拉盛餐館周」活動的20家餐廳，分別為江湖烤肉、稻香點心坊、大喜川菜、1392海鮮音樂串吧、冠軍披薩、脆脆雞、世俗里甜品、魚你在一起、四季椰林、友情客串、老高燒烤、季北川、局氣、南翔小籠包、OK Canaan台灣好滋味、香天下、銀記腸粉、良壽司、張亮麻辣燙、相當有料等；活動細節和特別菜單可在www.flushingbid.com查詢。