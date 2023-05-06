我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：電動車緩解空汙僅富人受益 恐致更多不平等

一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

法拉盛餐館周8日起跑 折扣多

記者高雲兒╱紐約報導
法拉盛商業改進區下周起將舉辦第二屆「法拉盛餐館周」活動。(記者高雲兒╱攝影)
法拉盛商業改進區下周起將舉辦第二屆「法拉盛餐館周」活動。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛商業改進區(Flushing BID)將於8日(周一)至18日(周四)，舉辦第二屆「法拉盛餐館周」(Flushing Restaurant Week)活動。20家餐廳將提供起價20元的雙人組合套餐，饕客還可領取6元的優惠券，享受折上折。

在4日舉行的記者會上，法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，去年的餐館周非常成功，15家餐館參加，有5000人光顧，營業額達15萬元；今年則有20家餐館參加，期待更多人參與。

他說，在新冠疫情結束後，艱難維持的餐館可以藉此次活動吸引食客，也可為旅遊業帶來突破，以及為不知道如何選擇餐館的人們挑選餐館。

紐約州參議員劉醇逸表示，在法拉盛餐館周，人們可以盡情享受美食，「法拉盛美食眾所周知，但這一地區同樣有國際金融中心和好的學府」。

今年餐館周持續10天，餐館將提供起價20元的雙人組合給民眾，菜系豐富，包括日本料理、粵菜、台菜、手抓海鮮、火鍋、燒烤等菜式，食客只要前往參加活動的餐廳，向店員提出「法拉盛餐館周優惠」，即可在活動時段享受最優惠的美食福利。

此外，民眾還可享有額外優惠，只要在法拉盛商改區網站上flushingbid.com註冊，就可領取6元折扣優惠券；也可在每日上午10時至下午5時，到位於法拉盛圖書館前的商改區諮詢亭領取；每人僅限領取一次，最多領取兩張。數量有限，先到先得。食客還可憑藉在餐館周消費的小票，前往諮詢亭領取帆布包一個。

此次參加「法拉盛餐館周」活動的20家餐廳，分別為江湖烤肉、稻香點心坊、大喜川菜、1392海鮮音樂串吧、冠軍披薩、脆脆雞、世俗里甜品、魚你在一起、四季椰林、友情客串、老高燒烤、季北川、局氣、南翔小籠包、OK Canaan台灣好滋味、香天下、銀記腸粉、良壽司、張亮麻辣燙、相當有料等；活動細節和特別菜單可在www.flushingbid.com查詢。

法拉盛 商改區 美食

上一則

1/5紐約人有心理困擾 急救員培訓助己助人

下一則

逃港知青悼罹難卒友 盼悲劇不再重演

延伸閱讀

法拉盛垃圾堆滿街 居民「習慣了」 商改區：須嚴格執法

法拉盛垃圾堆滿街 居民「習慣了」 商改區：須嚴格執法
紐約客談／髒亂差？因法拉盛正發展

紐約客談／髒亂差？因法拉盛正發展
Queens Baseball Convention 法拉盛中心法林頓大廈年會圓滿成功

Queens Baseball Convention 法拉盛中心法林頓大廈年會圓滿成功
有感華裔少年自殺 法拉盛將舉辦免費心理急救員培訓

有感華裔少年自殺 法拉盛將舉辦免費心理急救員培訓
按鈴繞後門入屋偷盜 法拉盛屋主險遭竊

按鈴繞後門入屋偷盜 法拉盛屋主險遭竊

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
31歲谷歌高級軟件工程師，雀兒喜總部跳樓身亡。(取自谷歌地圖)

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

2023-05-05 13:15
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30
尼利被鎖住喉嚨的視頻截圖。(取自推特)

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

2023-05-05 09:14

超人氣

更多 >
每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡
遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥
戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍