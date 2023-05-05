降低通膨法 紅藍卡持有者受益多

高德曼(右二)與卡思(右一)4日在曼哈頓舉行長者健保講座。(記者顏潔恩/攝影)

第10選區國會眾議員高德曼(Dan Goldman)4日與美國衛生與公眾服務部(Department of Health and Human Services)區域主任卡思(Dara Kass)，在曼哈頓格蘭街社區中心舉行長者健保講座；卡思表示，去年聯邦政府通過的「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)，對是否持有聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )的人來說都有影響，民眾應熟悉最新政策，減輕生活負擔。

通膨法實施以後，持有紅藍卡的糖尿病 病患每月的胰島素藥費每次上限為35元，不過卡思表示，有些製造胰島素的藥廠也承諾會將價格拉低至35元或以下，照顧到沒有保險的患者，有需要的人可善用這點；她也解答不少長者的疑惑，就糖尿病的藥而言，現階段確實只有胰島素價格受到制約，可未來將繼續和藥商積極溝通，爭取降調其他藥品的價格。

不僅如此，有些年紀較大的長者可能有超重情況，因行動不便拒絕運動，越是這樣體重越重，想依靠藥物來控制體重；針對這類「顯性問題」，都包含在未來的計畫中，需要不停和藥廠去談判價格，總而言之通膨法現在起了頭，需要民眾的耐心等待，未來幾年肯定會有更多好消息。

另一方面，只要持有紅藍卡，民眾接種任何預防性的疫苗如流感、破傷風、霍亂、新冠肺炎疫苗等，絕對都是免費的；若遇到醫療服務提供者收費，當事人一定要維護自身權益，可以向對方對質，「這就是為什麼民眾要了解保險的最新福利，以免遭到利用而吃虧。」

還有，很多長者疑惑是否可以同時持有「醫療補助計畫」(Medicaid，俗稱白卡)以及紅藍卡保險，卡思說，只要當事人符合條件就可以「雙重保障」，同時擁有以上的兩種保險。

現場也有人向高德曼提出，更喜歡以前的紅藍卡政策，是否有辦法可以更換回以往的福利，對此他回應不在管轄範圍內，但願意和相關單位討論此事，向他們反映社區的意見。