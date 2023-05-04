有感華裔少年自殺 法拉盛將舉辦免費心理急救員培訓
啟揚文化中心4日宣布，將聯合紐約市健康與心理衛生局，舉辦兩期免費的國語心理急救員培訓，以幫助到有心理疾病徵兆的成人或青年人，使他們得到及早得到專業人士救助，避免更嚴重情況發生。
五月是紐約市心理健康宣傳月，據資料表明，至少有五分之一的紐約居民正受到精神疾病的困擾，最近一名華裔少年在法拉盛市中心跳樓自殺的新聞讓心理健康的重要性更加凸顯。心理健康急救培训 (Mental Health First Aid Training)作為一項具有開創意義的公共教育計畫，將在多個層面幫助有心理問題的人們；該培訓由受認證資格的專業導師任教，時長8小時，通過講座、互動、演練等形式，讓參加者學習到心理危機基礎知識，掌握面向正經歷情緒危機又尚未得到專業治療人群的支援技巧。順利結業的學員也將得到權威機構認證證書。
啟揚文化中心承辦該項目已至第四期，啟揚文化中心項目主任明亮稱「生動、有用及實用是我們收到最多的學員課程反饋」。她表示華語社區受文化的影響，人們羞於提及自己的情緒問題，「其實，心理健康與自己的身體健康一樣值得被重視。很多心理疾病徵兆如果在剛發生時就被身邊人關注到，並得到及時的救治，就可以從一定程度上避免更嚴重的後果。由此我呼籲更多的社區愛心人士來參與我們這個培訓項目。8個小時的培訓雖然不能讓我們成為心理專家，但是卻可以掌握更多專業的助己助人技巧。」
該培訓根據針對人群不同，分為「青少年版」和「成人版」，分別在5月10日和6月7日舉行，時間都是早上9時至下午5時。地點在啟揚文化中心，地址為法拉盛41大道133-29號。活動免費，需要至少提前一天報名，可通過發短信(646)988-8668或撥打(718)359-1888進行報名。
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