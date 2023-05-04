整治無證攤販 布碌崙官員蒐集民意

8大道商家霸占人行道，導致民眾寸步難行。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)8大道 無證攤販相繼引發的街道衛生、安全問題根深蒂固，由當地華人 居民組成的社區團體「繁榮布碌崙」(Better Brooklyn Association)，聯合州眾議員鄭永佳(Lester Chang)辦公室，目前在社區發起問卷調查，鼓勵民眾就整治無證攤販問題提供建議。

自新冠疫情之後，8大道商家及攤販橫行霸道的情況加劇，時常造成55至60幾街的街道寸步難行，不僅引發安全隱患，食品安全也受到關注；儘管民選官員經常來到當地視察，但從未提出具體方案，根治問題。

繁榮布碌崙發起人、鄭永佳辦公室的華人助理凌飛表示，無證攤販引發的一連串狀況，對商家、居民、消費者來說都是關乎切身利益的事，目前已在網上設立問卷調查，徵詢民眾是否支持設立禁止擺攤區、全面執法無證攤販、及對8大道衛生情況的意見等；之後會發動華人大量地轉發問卷調查，甚至打印出來到街上徵詢民眾的意見，廣泛地收集當地人的聲音。

鄭永佳表示，以目前的情況來說當地社區缺乏有效執法，肯定還是要更多的取締行動，但也要考慮到無證攤販的生存發展；他目前正與市公園局接洽，試圖找地方給攤販做生意，另一方面推動市府簽發更多的營業執照，也是在立法的考慮範圍內。

凌飛強調，社區民眾應主動、勇敢發出聲音和提出訴求，這些訴求最終才能變成民選官員立法依據；他鼓勵民眾積極填寫問卷調查，網址為https://reurl.cc/n78Dpl。