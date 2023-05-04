公車斷網省成本 布碌崙議員批MTA武斷

MTA 為了減少運營成本，於今年1月14日起停止了在公共汽車上提供的免費Wi-Fi服務，此舉遭到了一些官員和民意代表的批評。

市技術委員會主席表示，公車斷網舉措沒有經過適當的討論。布碌崙(布魯克林)的市議員古鐵雷斯(Jennifer Gutiérrez)批評，MTA沒有為少數族裔和低收入 家庭著想。

古鐵雷斯說，由於市府不斷削減包括圖書館、學校和社區空間的資金支持，原本可以為居民提供上網服務的地方一個又一個減少。

根據MTA提供的數據，只有1.5%的社區公車乘客會使用車上的Wi-Fi服務，而削減這項服務每年能為其節省330萬元資金，但這個使用率的數字在全市各地並不平均。

Wi-Fi使用率最高的公車線路包括途徑日落公園的B35線、途徑班森賀的B6線以及途徑法拉盛並縱貫皇后區的Q44線。這些線路所服務的社區中，有一部分是全市網路使用率最低的，約有超過一成的家庭沒有任何形式的寬帶網路。

市公共服務部門近年為解決這個「數位鴻溝」採取了多項措施。考慮到政府住宅中約有三到四成的租戶沒有寬帶網路，市府計畫為所有政府樓租戶提供免費網路、有線電視和大樓公共區域的Wi-Fi服務。而MTA也計畫為整個地鐵 系統中擴展網路信號，使乘客在隧道中也能使用手機。